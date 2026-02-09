  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNA NESREČA

Nekaj grozljivega je po hudem padcu Lindsey Vonn ostalo neopaženo – ob tem se vam bo naježila koža

Legendarna ameriška smučarka je na olimpijski tekmi nastopila s startno številko 13 – vendar to ni vse.
Lindsey Vonn FOTO: Handout Afp

Lindsey Vonn FOTO: Handout Afp

FOTO: Antenna 3 Via Reuters

FOTO: Antenna 3 Via Reuters

FOTO: Francois-xavier Marit Afp

FOTO: Francois-xavier Marit Afp

Lindsey Vonn FOTO: Handout Afp
FOTO: Antenna 3 Via Reuters
FOTO: Francois-xavier Marit Afp
A. G.
 9. 2. 2026 | 07:55
 9. 2. 2026 | 09:52
2:05
A+A-

Američanka si je pred devetimi dnevi strgala križne vezi v levem kolenu, a se je kljub temu odločila nastopiti na znameniti progi Tofane, kjer je slavila kar 12-krat. Lindsey Vonn je tudi sama napovedala, da so letošnje ZOI njeno zadnje tekmovanje v karieri. Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn, ki je pri 41 letih tekmovala kljub poškodbi kolena, je v nedeljo hudo padla na smukaški tekmi v Cortini d'Ampezzo. Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je s startno številko 13 padla že na začetku tekme in z bolečimi kriki obležala na tleh, preden ji je medicinsko osebje prihitelo na pomoč.

S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Američanka si je pred devetimi dnevi strgala križne vezi v levem kolenu, a se je kljub temu odločila nastopiti na znameniti progi Tofane, kjer je slavila kar 12-krat. Vonnova je tudi sama napovedala, da so letošnje ZOI njeno zadnje tekmovanje v karieri.

FOTO: Antenna 3 Via Reuters
FOTO: Antenna 3 Via Reuters
FOTO: Francois-xavier Marit Afp
FOTO: Francois-xavier Marit Afp

Strašljivi padec izjemne Američanke je odprl razpravo o številu 13. Legendarna ameriška smučarka je na olimpijski tekmi nastopila s startno številko 13 – vendar to ni vse. Lindsey Vonn je padla, kar je ostalo neopaženo, po samo 13 sekundah tekme. Neverjetno naključje ali morda ne? V vsakem primeru vam zaledeni kri v žilah, poroča Večernji list.

Ilka Štuhec je v Cortini d'Ampezzo odpeljala svoj zadnji olimpijski smuk, končala ga je na 15. mestu, s čimer ni bila zadovoljna. Zlata se je veselila Američanka Breezy Johnson, srebra Nemka Emma Aicher, brona pa domača zvezdnica Sofia Goggia. Tekmo na progi Olimpia delle Tofane je zaznamoval grd padec ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, ki so jo s proge v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. V bolnišnici v Trevisu je zaradi zloma leve noge že prestala operacijo.

 

Več iz teme

Lindsey Vonnpadeczimske olimpijske igre
ZADNJE NOVICE
11:11
Bulvar  |  Domači trači
OLIMPIJSKE IGRE

Ste videli, kako je odmevala slovenska pesem v Cortini? Tukaj so posnetki (VIDEO)

Slovenski glasbeniki Fehtarji skrbijo za dobro vzdušje obiskovalcev kot tudi slovenskih tekmovalcev na olimpijskih igrah.
9. 2. 2026 | 11:11
11:10
Novice  |  Svet
OMENJEN 14-TISOČKRAT

Afera Epstein trese tudi Hrvaško

Na prvi strani oporoke ime zdravnika Borisa Nikolića. Obsojeni pedofil in zvodnik se je zanimal za Hrvaško.
9. 2. 2026 | 11:10
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Huda nesreča na Mariborskem Pohorju, zgodilo se je pri sestopu s sedežnice

Podrobnosti o okoliščinah policija še ni razkrila.
9. 2. 2026 | 11:05
10:55
Šport  |  Odmevi
ANATOMIJA POŠKODBE

Zdravnik analiziral hud padec Lindsey Vonn in razdelil javnost: »Je ona samo obsedena s slavo?« (VIDEO)

Na Instagramu mu sledi približno 190 tisoč ljudi.
9. 2. 2026 | 10:55
10:45
Novice  |  Svet
DUBROVNIK

Orožje, grožnje in alkohol za samostanskimi zidovi

Frančiškan je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Policistom izročil zračno puško.
9. 2. 2026 | 10:45
10:39
Video
Lifestyle  |  Polet
ŠOK NA OLIMPIJSKEM LEDU

Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki