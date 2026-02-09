Nekaj grozljivega je po hudem padcu Lindsey Vonn ostalo neopaženo – ob tem se vam bo naježila koža

Američanka si je pred devetimi dnevi strgala križne vezi v levem kolenu, a se je kljub temu odločila nastopiti na znameniti progi Tofane, kjer je slavila kar 12-krat. Lindsey Vonn je tudi sama napovedala, da so letošnje ZOI njeno zadnje tekmovanje v karieri. Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn, ki je pri 41 letih tekmovala kljub poškodbi kolena, je v nedeljo hudo padla na smukaški tekmi v Cortini d'Ampezzo. Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je s startno številko 13 padla že na začetku tekme in z bolečimi kriki obležala na tleh, preden ji je medicinsko osebje prihitelo na pomoč.

S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Američanka si je pred devetimi dnevi strgala križne vezi v levem kolenu, a se je kljub temu odločila nastopiti na znameniti progi Tofane, kjer je slavila kar 12-krat. Vonnova je tudi sama napovedala, da so letošnje ZOI njeno zadnje tekmovanje v karieri.

Strašljivi padec izjemne Američanke je odprl razpravo o številu 13. Legendarna ameriška smučarka je na olimpijski tekmi nastopila s startno številko 13 – vendar to ni vse. Lindsey Vonn je padla, kar je ostalo neopaženo, po samo 13 sekundah tekme. Neverjetno naključje ali morda ne? V vsakem primeru vam zaledeni kri v žilah, poroča Večernji list.