Nekaj grozljivega je po hudem padcu Lindsey Vonn ostalo neopaženo – ob tem se vam bo naježila koža

Američanka si je pred devetimi dnevi strgala križne vezi v levem kolenu, a se je kljub temu odločila nastopiti na znameniti progi Tofane, kjer je slavila kar 12-krat. Lindsey Vonn je tudi sama napovedala, da so letošnje ZOI njeno zadnje tekmovanje v karieri. Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn, ki je pri 41 letih tekmovala kljub poškodbi kolena, je v nedeljo hudo padla na smukaški tekmi v Cortini d'Ampezzo. Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je s startno številko 13 padla že na začetku tekme in z bolečimi kriki obležala na tleh, preden ji je medicinsko osebje prihitelo na pomoč.
Strašljivi padec izjemne Američanke je odprl razpravo o številu 13. Legendarna ameriška smučarka je na olimpijski tekmi nastopila s startno številko 13 – vendar to ni vse. Lindsey Vonn je padla, kar je ostalo neopaženo, po samo 13 sekundah tekme. Neverjetno naključje ali morda ne? V vsakem primeru vam zaledeni kri v žilah, poroča Večernji list.
Ilka Štuhec je v Cortini d'Ampezzo odpeljala svoj zadnji olimpijski smuk, končala ga je na 15. mestu, s čimer ni bila zadovoljna. Zlata se je veselila Američanka Breezy Johnson, srebra Nemka Emma Aicher, brona pa domača zvezdnica Sofia Goggia. Tekmo na progi Olimpia delle Tofane je zaznamoval grd padec ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, ki so jo s proge v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. V bolnišnici v Trevisu je zaradi zloma leve noge že prestala operacijo.