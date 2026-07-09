Nekdanji nogometaš in župan (44) se je utopil v jezeru

Romunski nogomet žaluje za nekdanjim reprezentantom. V starosti 44 let je tragično preminil Gabriel Muresan. Po poročanju lokalnih medijev je Muresan utonil v jezeru blizu kraja Apold, kjer je opravljal tudi funkcijo župana. Občina je njegovo smrt potrdila na svoji Facebook strani.

"Romunska nogometna zveza je z veliko žalostjo sprejela novico o smrti Gabriela Muresana v starosti 44 let," izjavo romunske zveze navaja nemška tiskovna agencija dpa. "Romunska nogometna zveza izreka globoko sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so poznali Gabriela Muresana."

Muresan je večino profesionalne kariere preživel pri klubu CFR Cluj. S tem klubom je med letoma 2007 in 2013 po trikrat osvojil naslov državnega prvaka in romunski pokal. Zanj je nastopal tudi v ligi prvakov. Za reprezentanco je zbral devet nastopov. Kariero je sklenil leta 2017 in se nato podal v lokalno politiko.