Nekdanji nogometni reprezentant udeležen v hudi prometni nesreči! Zdaj se bori za življenje (FOTO)

Nekdanji grški nogometni reprezentant Marios Oikonomou je utrpel hude poškodbe glave v trčenju svojega motorja z osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 63-letni voznik. 33-letni nekdanji branilec se zdaj bori za življenje v bolnišnici. Nesreča se je zgodila v soboto, 23. maja, v mestu Janina na severozahodu Grčije, v bližini vhoda v tamkajšnjo bolnišnico Hatzikosta. Reševalci in prometna policija so nemudoma prispeli na kraj dogodka, od koder so poškodovanega odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Janini. Lokalni mediji so cesto, na kateri se je zgodilo trčenje, opisali kot izjemno nevarno, grške oblasti pa okoliščine nesreče še preiskujejo.

Oikonomou je v svoji karieri med letoma 2016 in 2018 šestkrat oblekel dres grške reprezentance, večji del klubske kariere pa je preživel v Italiji, kjer je v prvi in drugi ligi igral za Sampdorio, Cagliari, Bologno, SPAL in Bari. Nastopal je tudi za danski Köbenhavn ter grškega velikana AEK iz Aten. Športno pot je sklenil leta 2024 po igranju za domači Panetolikos.

Zdravniki uradne napovedi glede njegovega zdravstvenega stanja še niso podali. Medtem so se z izjavami podpore že oglasili njegovi nekdanji klubi. Pri AEK-ju so zapisali, da celotna klubska družina stoji ob strani Mariosu in njegovim bližnjim z upanjem, da bo zmagal v najtežji bitki svojega življenja, besede podpore pa so mu namenili tudi pri italijanski Bologni.