  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMEMBA

Nekdanji odlični olimpijec je po novem predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Predsednik zveze je postal Andraž Vehovar. Prejel je 137 glasov.
Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo
Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA
 31. 1. 2026 | 21:47
1:51
A+A-

Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš in dobitnik kolajne na olimpijskih igrah leta 1996, je novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS). Kandidaturo je na predlog Kod Roga oddal tik pred volilno skupščino, potem ko je postalo jasno, da ne bo kandidiral dolgo časa napovedani protikandidat prejšnjemu predsedniku Pavlu Marđonoviću, Ivan Šmon. Marđonoviću je mandat potekel že junija, a po njegovem poteku ni sklical volilne skupščine in je bil od takrat le zastopnik KZS.

Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83

Vehovar - člane skupščine je nagovoril prek videa - je tudi prevzel Šmonov program, za katerega trdi, da ga je po klicu na pomoč preučil in da boljšega v športnem delovanju še ni videl. V tajnem glasovanju, v katerem je sodelovalo 99 kolesarskih društev (vsako izmed društev je imelo pravico na različno število glasov), manjkali sta le dve društvi, je Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83. V predsedstvo so izvolili Andreja Hauptmana, Sebastijana Kodeleta, Bogdana Finka, Mitjo Tanciga, Aleša Galofa, Tomaža Koširja in Petra Časa.

Šmon se je kandidaturi odpovedal le dan pred volilno skupščino, za to se je odločil po presoji razmer na zvezi, znakih sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki po njegovem mnenju zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo. Že pred skupščino so izbrali tudi nove predsednike odborov. Odbor za cestno kolesarstvo bo vodil Rok Lozej, odbor za gorsko kolesarstvo in BMX Primož Štrancar, odbor za množičnost in rekreacijo pa Milan Knez.

Več iz teme

Andraž VehovarPavel MarđonovićIvan ŠmonkolesarstvoKolesarska zveza Slovenije
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Od molitev do volitev ...

O politikih.
Aljana Fridauer Primožič31. 1. 2026 | 22:45
22:32
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRED DESETIMI LETI

Znani pri nas leta 2016: poglejte, kako so bili videti takrat (Suzy)

Družbena omrežja je preplavil še en trend obujanja spominov in nostalgije.
31. 1. 2026 | 22:32
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Naš človek na oblasti

Če je imel naš prej odgovornost do sebe in bližnjih, začne po novem odgovarjati sistemu, vlogi in pričakovanjem.
Primož Kališnik31. 1. 2026 | 22:25
22:09
Novice  |  Slovenija
RAZLIČNI ZNESKI

Kako radodarne so pomurske občine ob rojstvu otroka?

Najmanj v Črenšovcih in Razkrižju, največ v Moravskih Toplicah.
31. 1. 2026 | 22:09
21:47
Šport  |  Športni trači
SPREMEMBA

Nekdanji odlični olimpijec je po novem predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Predsednik zveze je postal Andraž Vehovar. Prejel je 137 glasov.
31. 1. 2026 | 21:47
21:16
Novice  |  Svet
PAKETE PRIPELJEJO DRUGAM

Italija pohitela z višjimi carinami, da bi se v proračun nateklo več denarja, a zgodilo se je ravno nasprotno

Slovenija bo carine na majhne pakete v vrednosti do 150 evrov iz držav izven EU začela zaračunavati s 1. julijem letos.
31. 1. 2026 | 21:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki