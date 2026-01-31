Nekdanji odlični olimpijec je po novem predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš in dobitnik kolajne na olimpijskih igrah leta 1996, je novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS). Kandidaturo je na predlog Kod Roga oddal tik pred volilno skupščino, potem ko je postalo jasno, da ne bo kandidiral dolgo časa napovedani protikandidat prejšnjemu predsedniku Pavlu Marđonoviću, Ivan Šmon. Marđonoviću je mandat potekel že junija, a po njegovem poteku ni sklical volilne skupščine in je bil od takrat le zastopnik KZS.

Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83

Vehovar - člane skupščine je nagovoril prek videa - je tudi prevzel Šmonov program, za katerega trdi, da ga je po klicu na pomoč preučil in da boljšega v športnem delovanju še ni videl. V tajnem glasovanju, v katerem je sodelovalo 99 kolesarskih društev (vsako izmed društev je imelo pravico na različno število glasov), manjkali sta le dve društvi, je Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83. V predsedstvo so izvolili Andreja Hauptmana, Sebastijana Kodeleta, Bogdana Finka, Mitjo Tanciga, Aleša Galofa, Tomaža Koširja in Petra Časa.

Šmon se je kandidaturi odpovedal le dan pred volilno skupščino, za to se je odločil po presoji razmer na zvezi, znakih sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki po njegovem mnenju zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo. Že pred skupščino so izbrali tudi nove predsednike odborov. Odbor za cestno kolesarstvo bo vodil Rok Lozej, odbor za gorsko kolesarstvo in BMX Primož Štrancar, odbor za množičnost in rekreacijo pa Milan Knez.