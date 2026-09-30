Nekdanji zvezdnik Premier lige pristal na oddelku intenzivne nege, odstranili so mu del pljuč

Nekdanji napadalec angleške Premier lige in nekdanji italijanski reprezentant Dani Osvaldo je po nujni operaciji pljuč na oddelku za intenzivno nego, poročajo tuji mediji.

40-letnega Osvalda so sprejeli v bolnišnico v Buenos Airesu zaradi hudih bolečin v prsnem košu, ki so se v zadnjem tednu še poslabšale. Po navedbah argentinskega medija TyC Sports so zdravniki v četrtek ugotovili, da gre za resen izliv tekočine v poprsničnem prostoru (plevralni izliv), zaradi česar so morali med nujnim kirurškim posegom odstraniti tudi manjši del pljučnega tkiva. Po operaciji je ostal na intenzivni negi pod skrbnim nadzorom zdravnikov.

Osvaldo se je rodil v Argentini, kje je leta 2005 zaigral za Huracán, nato pa se je preselil v Italijo, kje je zaradi italijanskih korenin po pradedku kasneje oblekel tudi dres italijanske reprezentance. V Italiji je igral za Atalanto, Lecce, Fiorentino in Bologno, leta 2013 pa je prestopil v Southampton. Za angleškega prvoligaša je zbral 13 nastopov in dosegel tri zadetke.

V nadaljevanju kariere je kot posojeni igralec nastopal za Juventus, Inter in Boca Juniors, leta 2015 pa je prestopil v Porto. Nogometne čevlje je prvič pospravil leta 2016, da bi se posvetil glasbeni karieri, a se je po štirih letih vrnil na zelenice in zaigral za Banfield, klub, v katerem je začel svojo mladinsko pot.