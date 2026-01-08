Nekoč je Kaja igrala badminton, zdaj sodi nogometašem

»S ponosom in veseljem sporočamo, da se je Kaja Škrban, naša članica Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Lendava, uvrstila na Fifino listo mednarodnih sodnic,« so sporočili iz Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Lendava. Komaj 23-letna Kaja iz Lendave končuje študij fizioterapije, sicer pa gre za nekdanjo atletinjo in igralko badmintona, ki je leta 2019 prvič delovala v Slovenski ženski nogometni ligi. Leta 2022 je opravila državni izpit ter 13. maja 2023 debitirala na tekmi 3. SNL vzhod, ko sta se pomerila Rače in Cirkulane. Od leta 2023 se je redno udeleževala mednarodnih turnirjev Referee Abroad (Donosti Cup, IberCup Cascais), junija letos pa je kot pomočnica delovala na tekmi ženske lige narodov v Gibraltarju in se avgusta v Luksemburgu udeležila še tekme za žensko ligo prvakinj. Maja lani je prvič delovala ob črti v drugi (moški) slovenski nogometni ligi, ko sta se pomerila Slovan in Gorica. Zdaj pa je članica elitne družbe sodnikov svetovne nogometne zveze Fifa.

»Kaja je postala prva članica iz MDNS Lendava, ki je dosegla ta izjemni mejnik v sodniški karieri. Kaja je s predanostjo, strokovnostjo in vztrajnostjo dokazala, da se lahko s trdim delom dosežejo najvišji mednarodni standardi. Njena pot od prvih tekem v slovenski ženski nogometni ligi, uspešno opravljenega državnega izpita, rednih nastopov na domačih in mednarodnih tekmovanjih do sojenja na tekmah Lige narodov in Lige prvakinj je navdih vsem mladim sodnicam in sodnikom. Ta dosežek ni le osebni uspeh, temveč tudi velik ponos za naše društvo in celotno regijo. Čestitke za izjemni dosežek, za 'beli' grb, ter veliko uspeha v nadaljnji karieri,« so še sporočili iz MDNS Lendava.

Številna napredovanja

Po 18 letih pa se je z liste glavnih mednarodnih sodnikov Fife poslovil Matej Jug, njegov položaj je zasedel 28-letni Mateo Tozan iz MDNS Koper. Slovenija je dodatni mesti pridobila tudi na listi mednarodnih sodnic, kjer so po zamenjavi Sare Mask nove asistentke ob vzdolžnih črtah postale Škrbanova, Karin Florjančič iz DNSG Kranj in Mediha Šašivarević iz MDNS Celje. Na listo videosodnikov (VAR) sta se uvrstila Mihael Antić in Aleksandar Matković, na mednarodni futsal listi pa je upokojenega Admirja Zahovića zamenjal Alen Božič iz MDNS Nova Gorica.

Sodniški odbor pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) je na podlagi imenovanja novih mednarodnih sodnikov Fife za leto 2026 tudi uradno sporočil novo razvrstitev mednarodnih sodnikov za pomladanski del sezone 2025/26. V višjo kakovostno kategorijo po ratingu Uefe so napredovali Rade Obrenović in Martin Matoša ter sodnica Vanja Janković. Potem ko je bil od leta 2022 Rade Obrenović uvrščen v prvi kakovostni razred, mu je tako kot še petim sodnikom na stari celini s prihajajočim letom uspel preboj v elitno kategorijo sodnikov, kjer ima Slovenija tako spet dva predstavnika, saj je član elitne skupine 35 sodnikov Uefe od leta 2019 tudi Slavko Vinčić iz Maribora (po mnenju trenerjev in kapetanov evropskih klubov v 2024. najboljši sodnik na svetu).

Mednarodni slovenski sodnik Matoša, ki je bil na Fifino listo uvrščen z letom 2024, pa se je znašel med 14, ki so jih premestili v I. kategorijo, medtem ko sta David Šmajc (Fifa od 2022) in Tozan (Fifa od 2026) uvrščena v II. kakovostno skupino. Napredovanje si je izborila tudi mednarodna sodnica Vanja Jankovič iz Žabnice (Fifa od 2023). Tridesetletna članica DNSG Kranj je tako skupaj z Aleksandro Česen uvrščena v I. kakovostno skupino, medtem ko Tjaša Misja iz Gornje Radgone ostaja v II. skupini. Na listi futsal sodnikov Dejan Veselič in Aleš Perič Močnik ostajata med 34 sodniki elitne skupine, Jernej Petek in novi mednarodni Fifin sodnik z letom 2026 Alen Božič pa sta uvrščena med sodnike II. kakovostne kategorije.