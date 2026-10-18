Nenadoma je umrl ruski Tyson, svet je zapustil močno premlad (FOTO)

Nekdanji ruski boksar Denis Bojcov je umrl v 41. letu starosti, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Bojcov je nekdaj veljal tudi za potencialnega tekmeca Ukrajinca Vladimirja Klička za naslov svetovnega prvaka. Po poročanju Tassa je boksar umrl zaradi krvnega strdka.

Boksar, znan kot ruski Tyson po Američanu Miku Tysonu, je v karieri dobil 36 od 37 dvobojev, 27 z nokavtom. A njegova kariera je bila kratka. Bojcov je sicer začel kariero v Nemčiji, kjer je tudi živel precej let. Zadnjič je boksal marca 2015, ko je hitro premagal Brazilca Irineuja Beata Costo Juniorja. Edini poraz v profesionalni karieri mu je prizadejal Avstralec Alex Leapai. Ta se je po zmagi proti Bojcovu v naslednjem dvoboju pomeri prav proti omenjenemu Kličku in dvoboj izgubil.

Nezavesten najden v tunelu podzemne železnice

Maja leta 2015 so ga v Berlinu v doslej nepojasnjenih okoliščinah našli nezavestnega v tunelu podzemne železnice. Dali so ga v umetno komo in ga operirali zaradi hudih poškodb glave in roke. Nadaljnje operacije in dolg rehabilitacijski proces mu nikoli niso dovolili, da se vrne v tekmovalno formo, tako da se je upokojil.