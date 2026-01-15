Nenadoma umrla mlada atletinja Iva: še pet dni prej je tekmovala v Mariboru

V 19. letu starosti je nenadoma umrla hrvaška atletinja Iva Jović, poroča Slobodna Dalmacija. Vest o njeni smrti je bila objavljena na družbenem omrežju njenega kluba, kjer so se od mlade športnice poslovili z daljšim zapisom. »Z neizrekljivo žalostjo in globoko bolečino se poslavljamo od neskončno ljubljene Ive Jović. V torek je nenadoma umrla,« so zapisali. Iva Jović je le pet dni pred smrtjo nastopila na dvoranskem atletskem mitingu v Mariboru, kjer je v skoku v daljino dosegla osebni rekord. To je bil njen zadnji tekmovalni nastop.

»Iva se je na zadnjem tekmovanju pogumno borila na igrišču in v daljino skočila osebni rekord. Ta uspeh ji je na obraz prinesel večji nasmeh kot kadarkoli prej,« so zapisali in dodali, da je bil prav nasmeh njena najbolj prepoznavna lastnost. V zapisu so se dotaknili tudi njenega zadnjega življenjskega obdobja: »V zadnji bitki, tisti življenjski, se je borila pogumneje in močnejše kot kadarkoli prej.« Objavo so sklenili z besedami: »Iva zdaj nadaljuje s tekom po nebeških ravnicah in z nasmehom podira rekorde. Zdaj vemo, da je naša največja podpora od zgoraj. V njen spomin, za njeno dostojanstvo in čast, se bomo pogumno borili na igriščih, ki smo jih delili z njo ter v bitkah, večjih od športa, ki nam jih prinaša življenje.«

Vzroka smrti niso navedli, poudarili pa so, da bo Iva Jović za atletski klub Mladost ostala neizbrisen del njegove zgodovine ter spomina njenih sotekmovalcev, trenerjev in vseh, ki so z njo delili tekmovalne in življenjske poti.