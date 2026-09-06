Nepretrgano je kegljal 25 ur: Uroš Stoklas se je znova zavihtel na kegljaški Olimp

Kar je napovedal, je tudi storil: Uroš Stoklas, ki že tri desetletja kroji vrh kegljaške panoge, je še izboljšal svoj dozdajšnji rekord in se z novim dosežkom spet zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Nepretrgano je namreč kegljal kar 25 ur, pri tem pa je podrl skupno 15.972 kegljev v 26 igrah. Povprečje znaša 614,31 podrtega keglja na igro.

Nadvse hvaležen je za neomajno podporo ekipe.

Stoklas je v bosanski Gradiški konec avgusta pripravil pravi maratonski podvig, drugi dan kegljanja, ko je vstopil v zadnjo uro spektakla, pa je potrdil neverjetne fizične in psihične zmogljivosti, so ponosni v njegovi ekipi. In ko je po 25 urah zalučal zadnjo kroglo, je požel val navdušenja med navzočimi in se zapisal v laskavo knjigo ter zgodovino. Eden najuspešnejših posameznikov v kegljaškem športu tako v domačem kot mednarodnem merilu je s tem naredil nov pomemben korak k širši prepoznavnosti kegljanja kot vrhunskega športa. V Gradiško ga je prišel podpret tudi predsednik Kegljaške zveze Slovenije Zoran Mojškerc, ves čas so mu stali ob strani tudi drugi športni kolegi, ki so med ekstremnim podvigom igrali ob njem in mu tako zagotavljali dragoceno podporo.

Povprečje znaša 614,31 podrtega keglja na igro. FOTO: Janez Skobe

Uroš Stoklas se je tako znova zavihtel na kegljaški Olimp ter se z zlatimi črkami zapisal med velikane tega športa, zgodovinski trenutek pa ni odmeval le na samem prizorišču, temveč je prek nepretrganega prenosa v živo dosegel številne ljubitelje športa, ki so dihali z njim vse do zadnjega meta. Zdaj sledi še uradna potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov, ki bo ta neverjetni podvig tudi okronala kot nov, težko dosegljiv svetovni mejnik.