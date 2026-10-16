Neverjetna zgodba 16-letne Tajde: na kolesu nanizala že 92 zmag, letos pa ji je uspel izjemen podvig (FOTO)

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil Boštjan Meglič, ponosni dedek 16-letne Tajde Šoštarko iz Vrhpolja pri Kamniku, ki kljub mladosti že vrsto let niza odlične rezultate v gorskem kolesarstvu. Njena športna pot se je začela pri komaj šestih letih, danes pa se lahko pohvali z dosežki, ki vzbujajo pozornost tudi zunaj slovenskih meja. Po podatkih, ki nam jih je posredoval dedek, je doslej osvojila že 17 naslovov državne prvakinje, zabeležila 92 zmag in se kar 121-krat povzpela na zmagovalni oder.

Tajdo je kolesarstvo prevzelo že v otroštvu, ko je v kamniških gozdovih opazovala mlade kolesarje med treningom. Kmalu se jim je pridružila tudi sama. Prve tekmovalne izkušnje je nabirala v kamniškem Calcit Bike Teamu, pozneje pa športno pot nadaljevala pri ljubljanskem KD Rajd, kjer trenira pod vodstvom Simona Erjavca.

Tajda FOTO: Osebni Arhiv

V letošnji sezoni osvojila tri naslove

Letošnje leto je bilo zanjo še posebej uspešno. V kategoriji mlajših mladink do 17 let je postala državna prvakinja v treh disciplinah gorskega kolesarstva: eliminatorju (XCE), kratkem krosu (XCC) in olimpijskem krosu (XCO). Prvi naslov je osvojila maja v Kamniku, preostala dva pa julija v Kočevju. Izjemno sezono je 27. septembra kronala še z zmago na dirki v Domžalah, s katero je osvojila tudi skupno prvo mesto v slovenskem pokalu SloXcup.

Tajda FOTO: Osebni Arhiv

Tajda FOTO: Osebni Arhiv

Njeni dosežki pa niso omejeni zgolj na domače tekme. Leta 2025 je slavila na mednarodni dirki v Italiji, letos pa v Samoborju na Hrvaškem. Slovenijo je zastopala tudi na evropskih prvenstvih in Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju, kjer je v olimpijskem krosu osvojila 12. mesto. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Romuniji je v tej disciplini zasedla 13. mesto. Čeprav največ uspehov dosega na gorskem kolesu, se preizkuša tudi na cestnih dirkah. Letos je na državnem prvenstvu v vožnji na čas osvojila peto, na cestni dirki pa šesto mesto. Ob številnih treningih in tekmovanjih obiskuje Športno gimnazijo Šiška v Ljubljani, kjer usklajuje šolske obveznosti z zahtevnim športnim urnikom.

Tajda FOTO: Osebni Arhiv

Pomembno vlogo pri njeni športni poti ima družina, ki ji stoji ob strani na treningih, tekmovanjih in pri premagovanju vsakodnevnih izzivov. Prav dedek Boštjan si želi, da bi njeni dosežki dosegli še širšo javnost. Pred mlado kolesarko je namreč novo obdobje, saj jo čaka prehod v zahtevnejšo mladinsko konkurenco. Njene ambicije segajo visoko, vse do svetovne gorskokolesarske elite. Za uresničitev teh ciljev pa bodo poleg vztrajnosti in talenta pomembni tudi kakovostni treningi, strokovna podpora in finančna sredstva, ki jih zahteva nastopanje na mednarodni ravni. Da njen talent ne ostaja neopažen, dokazujejo tudi objave v tujih specializiranih kolesarskih medijih, ki so že poročali o njenih uspehih. Če gre soditi po dosedanjih dosežkih, bomo o mladi Kamničanki v prihodnjih letih zagotovo še veliko slišali.