Reprezentanca Bosne in Hercegovine odšteva zadnje trenutke do svoje prve tekme na svetovnem nogometnem prvenstvu. V petek zvečer se bo v Torontu merila s Kanado, eno od gostiteljic letošnjega mundiala.

Medtem ko se po državi navijači že pripravljajo in ogrevajo na začetek svetovnega prvenstva, žal znova prihajajo na površje napetosti med tremi tamkajšnjimi narodi. Tokrat so ogenj podžgali tisti, od katerih bi to najmanj pričakovali – verski poglavarji.

Prepričan, da se Bosna ni uvrstila na svetovno prvenstvo

Velik uspeh bosansko-hercegovske nogometne reprezentance je komentiral Mario Knezović, frančiškan, duhovnik iz Hercegovine.

V gostovanju na SUM TV v Mostarju se je med drugim dotaknil tudi prihajajočega svetovnega prvenstva.

Rekordnih 48 reprezentanc in številni njihovi navijači prihaja v ZDA, Mehiko in Kanado na prvo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo tri države. Skoraj šest tednov dolg spektakel se bo začel 11. junija na legendarnem stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, končal pa 19. julija v New Jerseyju na stadionu MetLife.

»Laž je, da se je Bosna in Hercegovina uvrstila na svetovno prvenstvo. Merilo je 32 reprezentanc, povečano število na 48 udeleženk je socialni klobuk za revne, to merilo je nikakršno. Uspeh leta 2026 ni enak uvrstitvi leta 2014. To zdaj je prazna marnja, realno se BiH ni uvrstila,« je izjavil Knezović.