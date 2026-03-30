Neverjetno! Lindsey Vonn po hudi poškodbi že na nogah (VIDEO)

Ameriška smučarska legenda Lindsey Vonn nadaljuje svojo javno in izjemno iskreno zgodbo o okrevanju po eni najtežjih poškodb v karieri. Tokrat je na družbenem omrežju Instagram delila nov videoposnetek, ki razkriva, kako napreduje njena rehabilitacija – počasi, a z jasno usmerjenim ciljem.

V objavljenem posnetku je videti, kako hodi s pomočjo bergel in opornice. Vsak njen korak je previden, nadzorovan in očitno zahteven, a hkrati nosi močno simboliko – napredek, ki ga je treba graditi postopoma. Ob videu je zapisala: »Ne glede na to, kako močno padem, vedno najdem način, da se poberem! Korak za korakom!« S tem je še enkrat poudarila miselnost, ki jo spremlja skozi celotno kariero – nepopustljivost, ki jo je izstrelila med največje športnice vseh časov.

Dolga pot po grozljivem padcu

Spomnimo, da je Vonnova 8. februarja na olimpijskem smuku v Milanu in Cortini doživela hud padec, ki je imel resne posledice. Utrpela je kompleksen zlom leve golenice, zaradi česar je morala prestati več operacij, njeno stanje pa je bilo v prvih dneh celo tako resno, da je obstajala nevarnost amputacije. Po vrnitvi v ZDA se je začelo zahtevno obdobje rehabilitacije, ki bo po ocenah trajalo približno leto dni. V tem času Vonnova redno deli utrinke svojega okrevanja.

Zaradi hude poškodbe je potrebovala več operacij. FOTO: Instagram

V zadnjih tednih so njene objave postale veliko več kot le vpogled v športno okrevanje – predstavljajo zgodbo o vztrajnosti, psihični moči in spopadanju z izgubo. Ob poškodbi je namreč doživela tudi osebno tragedijo, saj je izgubila svojega dolgoletnega psa Lea, kar je dodatno zaznamovalo že tako težko obdobje.