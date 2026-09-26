Neverjetno! Soigralcu Anžeta Kopitarja medved ubil očeta

Ruski hokejist Andrej Kuzmenko, nekdanji soigralec slovenskega asa Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, je doživel neznansko družinsko tragedijo. Njegov 62-letni oče Aleksander Kuzmenko, sicer priznani ruski hokejski trener, je namreč umrl po napadu medveda med ribiškim izletom v odročnem delu republike Tuva v južni Sibiriji, blizu meje z Mongolijo. Napad se je zgodil ob reki Veliki Jenisej, kamor je Kuzmenko odšel s skupino še šestih ljudi. Po navedbah ruskih medijev je medved prišel iz gozda in ga napadel. Njegovi spremljevalci so žival nekako pregnali in poškodovanemu dali prvo pomoč, imel je hude poškodbe glave in obraza.

Reševanje je bilo zaradi težko dostopnega območja izjemno zahtevno. Skupina se je morala več ur prebijati po reki, preden je do njih sploh lahko prišla pomoč. Kuzmenka so nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Kizilu, prestolnici Tuve, vendar so bile poškodbe prehude in ga zdravniki niso mogli rešiti. Ruski viri poročajo, da so v regiji že pred nesrečo zaradi povečane aktivnosti medvedov veljale omejitve obiskovanja gozdov in ribolova. Oblasti opozarjajo, da medvedi zaradi pomanjkanja jagodičevja in pinjol letos pogosteje prihajajo v bližino naselij in pašnikov.

Oblasti opozarjajo, da medvedi zaradi pomanjkanja hrane letos pogosteje prihajajo v bližino naselij in pašnikov.

Aleksander Kuzmenko je bil v ruskem hokeju dobro poznan trener z večdesetletnimi izkušnjami. Med njegovimi varovanci so bili igralci KHL Nikita Korosteljov in Daniil Grigorjev ter Aleksander Pelevin iz VHL. Prav on je na drsalke postavil sina Andreja in ga treniral v moskovski šoli Beli medvedi. Tridesetletni Andrej Kuzmenko je po novici še treniral s Pittsburgh Penguins, nato pa odpotoval v Moskvo k družini. Klub mu je odobril odsotnost in v izjavi izrazil globoko sožalje. Kuzmenko je s Pittsburghom julija podpisal enoletno pogodbo v vrednosti pet milijonov dolarjev. Pred tem je v ligi NHL igral za Vancouver, Calgary, Philadelphio in Los Angeles. V novo sezono naj bi vstopil kot pomembna okrepitev Pittsburgha.