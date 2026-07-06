Neymar napovedal konec kariere? Po svetovnem prvenstvu bi lahko obesil kopačke na klin (FOTO)

»Ne vem, kaj prinaša prihodnost. Možno je, da se bom decembra odločil, da je dovolj in da se želim upokojiti. Živim iz leta v leto,« je dejal 34-letni napadalec. Svetovno prvenstvo, ki med 11. junijem in 19. julijem 2026 poteka v Kanadi, Mehiki in ZDA, bi tako lahko predstavljalo njegovo zadnje veliko reprezentančno tekmovanje. Po njem naj bi za svoj klub odigral le še nekaj mesecev, nato pa sprejel dokončno odločitev o koncu športne poti.

Njegovo kariero so zaznamovale poškodbe

Neymar je med največje nogometne zvezdnike stopil že kot najstnik v brazilskem Santos FC, kjer je debitiral leta 2009. Leta 2013 je prestopil v FC Barcelona, kjer je skupaj z Lionelom Messijem in Luisom Suárezem tvoril enega najbolj smrtonosnih napadalnih trojčkov v zgodovini nogometa.

Po štirih sezonah v Barceloni je sledil rekordni prestop v Paris Saint-Germain F.C., nato pa selitev v savdski Al Hilal SFC. Prav tam so se njegove težave še poglobile, saj je po le nekaj nastopih utrpel hudo poškodbo in klub kmalu zapustil.

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Povratek domov

Po manj uspešnem obdobju v Savdski Arabiji se je vrnil v Santos. Začetek ponovno ni bil najbolj obetaven, nato pa je znova ujel pravo formo in z odličnimi predstavami pomembno prispeval k obstanku kluba med brazilsko elito. Kljub temu je sedaj vprašanje, ali bo leto 2026 res zadnje leto njegove profesionalne kariere. Brazilec poudarja, da dokončne odločitve še ni sprejel, vendar priznava, da je zaradi številnih poškodb in napornih sezon vse bližje končni odločitvi.