Nezadovoljstvo zaradi te zvezdnice letošnje olimpijade, ki je zaročena s še večjim zvezdnikom

Nizozemski mediji, ki poročajo z zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, so nezadovoljni z odnosom, ki ga do njih kaže njihova hitrostna drsalka Jutta Leerdam. Drsalna zvezdnica namreč ne daje intervjujev pred ponedeljkovim nastopom na razdalji 1000 metrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi njenega odnosa do medijev je uradni protest vložila tudi zveza nizozemskih športnih medijev. Leerdam se je na njihovo pritožbo odzvala, a dala le intervju za nacionalno medijsko mrežo NOS. Kot razlog za svojo medijsko nedostopnost je navedla, da se želi predvsem osredotočiti na svoj nastop. »Želim ostati v svojem mehurčku in se pripraviti na tekmo. Na ta način mi ni treba deliti veliko misli,« je povedala. Dodala je še, da tudi na svetovnih prvenstvih z mediji ne komunicira veliko. »Nimam veliko za povedati. Vsak dan sem skoncentrirana na trening in da postanem boljša na ledu.«

Jutta Leerdam FOTO: Yves Herman Reuters

Če je Leerdam precej redkobesedna, ko gre za medije, pa je bistveno bolj aktivna na družbenih omrežjih. Na Instagramu ima namreč že okrog pet milijonov sledilcev. »Seveda na spletu delim veliko stvari. Povem tudi, kako sem, zato ne čutim potrebe, da bi to počela še na drugih mestih. Mislim, da sem že dovolj odprta,« je o svojih aktivnostih na socialnih omrežjih povedala Leerdam. Za marsikoga je celo bolj kot po drsanju, znana po njenih objavah na omenjenih platformah. Njen zaročenec je ameriški vplivnež Jake Paul, ki je nedavno izgubil boksarski dvoboj z Britancem Anthonyjem Joshuo.

Njen zaročenec Jake Paul in Anthony Joshua pred odmevnim boksarskim dvobojem. OTO: Marco Bello Reuters

Prišla z zasebnim letalom

Poleg nezainteresiranosti za komuniciranje z mediji je bila Leerdam pred igrami deležna tudi kritik, ker se je v Milano odpravila z zasebnim letalom, medtem ko so ostali člani nizozemske reprezentance tja leteli z rednimi letalskimi linijami. Leerdam je sicer na kilometrski razdalji poleg srebra z zimskih olimpijskih iger v Pekingu osvojila še dva naslova svetovne prvakinje v letih 2020 in 2023. Hitrostno drsanje je za Nizozemce eden najpomembnejših športov na zimskih olimpijskih igrah, v njem so v zgodovini iger osvojili največ medalj med vsemi državami, in sicer kar 133, od tega 48 zlatih.