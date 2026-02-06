Za slovensko smučarko Ilko Štuhec se napad na prvo olimpijske odličje ni začel najbolje. Slovenska tekmovalka je bila prva na startu današnjega prvega preizkusa proge Olympia delle Tofane pred nedeljskim smukom za medalje. Po skoku se ji je primerila napaka in je zdrsnila na bok, a se je ustavila pred zaščitnimi mrežami.

Pomahala ter nakazala, da je z njo vse v redu

Petintridesetletna Mariborčanka se je takoj pobrala in postavila na noge, pomahala ter nakazala, da je z njo vse v redu. Štuhec se je po padcu spustila do ciljne arene, trening pa so začasno prekinili.

FOTO: Marco Bertorello Afp

»Ilka je na prvem treningu smuka padla. V cilj je prismučala sama. Zaenkrat kaže, da ob padcu ni prišlo do večje poškodbe, razen nekaj udarnin in bolečin v palcu na roki,« so o stanju dvakratne svetovne prvakinje v smuku sporočili iz njene ekipe. Njeno stanje bo še dodatno preverila fizioterapevtka, ki ji pomaga pri pripravi na olimpijski vrhunec sezone in kariere.

Gre za prvi trening smuka v Cortini, kjer bodo potekali boji alpskih smučark za olimpijske kolajne. Prvega so odpovedali zaradi obilnega sneženja.

Štuhec bo nastopila v smuku, superveleslalomu in smuku za ekipno kombinacijo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo tekmovala v slalomu.