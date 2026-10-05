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Nika in Domen Prevc z rumenima kartonoma 12 mesecev

Čeprav so še spomladi pri Fisu zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema
 FOTO: BlaŽ Samec

 FOTO: BlaŽ Samec

FOTO: Jure Makovec Afp

FOTO: Jure Makovec Afp

FOTO: 

FOTO: 

 FOTO: Jure Makovec Afp

 FOTO: Jure Makovec Afp

 FOTO: BlaŽ Samec
FOTO: Jure Makovec Afp
FOTO: 
 FOTO: Jure Makovec Afp
STA, N. Č.
 5. 10. 2026 | 14:52
 5. 10. 2026 | 14:54
3:13
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Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze Fis že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi. Čeprav so še spomladi pri Fisu zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.

Kot je za STA potrdil vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazd Pogorelčnik, zdaj obema najboljšima skakalcema zadnje zime kazen velja 12 mesecev. Nika Prevc je prejela rumeni karton in in diskvalifikacijo 25. septembra na tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu, kazen pa ji poteče čez 12 mesecev. Razlog za rumeni karton je bila nepravilna prepustnost njenega dresa. Že dan pozneje je slovenska šampionka zmagala in s tem Sloveniji prinesla dodatno, šesto kvoto za nastop v svetovnem pokalu do novoletne turneje. V slabšem položaju je po rumenem kartonu in diskvalifikaciji Domna Prevca moška vrsta.

 FOTO: Jure Makovec Afp
 FOTO: Jure Makovec Afp

Potem ko je 4. oktobra na drugi tekmi celinskega pokala zaradi preširokega dresa prejel rumeni karton in diskvalifikacijo, je jasno, da bo moška reprezentanca v prvem delu zimske sezone lahko v svetovnem pokalu tekmovala z le štirimi skakalci. Pri obeh kaznovanih Slovencih zdaj velja, da se jima bo kazen neposredno prenesla iz poletne sezone v zimo, če seveda na finalu poletja v Klingenthalu konec meseca ne prejmeta novega kartona. »Kartoni se prenesejo v zimo. Če je na primer Domen dobil rumeni karton 4. oktobra, mu velja do 3. oktobra 2027. Vse drugo velja, kot piše v sistemu kaznovanja Fisa,« je pojasnil Pogorelčnik.

FOTO: Jure Makovec Afp
FOTO: Jure Makovec Afp

Za oba Prevca to pomeni, da bosta že v zimsko sezono vstopila s kaznijo. Če bi na zadnji tekmi poletja v Klingenthalu kateri od njiju prejel še en rumeni karton, se pravi avtomatično rdečega, bi to poleg diskvalifikacije pomenilo tudi prepoved nastopa na naslednjih dveh tekmovanjih, pa je za STA pojasnil Peter Prevc, ki tudi pri krovni slovenski zvezi bdi nad področjem razvoja opreme. To pomeni, da bi najboljša skakalca na svetu po tem črnem scenariju lahko ostala tudi brez uvoda v zimo v norveškem Lillehammerju konec novembra.

Z novo sezono je Peter Prevc, sicer predsednik organizacijskega odbora Planice, obenem v mednarodnem pododboru Fisa za opremo in razvoj tudi zamenjal Pogorelčnika. Pri Fisu so z novo sezono kot novost uvedli tudi diskvalifikacijo zaradi nešportnega vedenja (DQB). Nova sankcija se lahko uporabi za kršitve predpisov Fisa, Svetovnega protidopinškega kodeksa, odločitev zveznih organov ali žirije, pa tudi za druge hude prekrške, določene v pravilih. Kazen DQB lahko povzroči izključitev športnika z enega, več ali vseh tekmovanj, na katera je bil prijavljen, obseg sankcije pa bosta skupaj v dogovoru določila žirija, odgovorna za vodenje določene discipline, in generalni sekretar Fisa.

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Nika PrevcDomen Prevcsmučarski skokiFISrumeni karton
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