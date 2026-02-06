  • Delo d.o.o.
MILANO CORTINA 2026

Nika Prevc priznala, česa jo je bolj strah kot skakalnic

Ena naših najboljših športnic vseh časov velja za glavno favoritinjo letošnjih zimskih olimpijskih igre.
Na veselje številnih navijačev je Nika Prevc znova dvakrat skočila do zmage tudi na Ljubnem. Foto: Voranc Vogel

Nika Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger. Foto Jože Suhadolnik

Nika Prevc je na najboljši poti k novemu velikemu kristalnemu globusu. Foto Blaž Samec

Nika Prevc kot za stavo niza uspehe. Foto: Voranc Vogel
Miha Šimnovec
 6. 2. 2026 | 13:11
Ko med spremljevalci (ženskih) smučarskih skokov pogovor nanese na glavno favoritinjo letošnjih olimpijskih iger v Italiji, se vsi po vrsti strinjajo, da je to nedvomno Nika Prevc. V to vlogo jo navsezadnje postavljajo odlični dosežki, s katerimi kljub mladosti navdušuje že več let. Čeprav bo 15. marca dopolnila šele 21 let, je na skakalnicah in letalnicah osvojila že tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. V bogati vitrini ji pravzaprav manjka le še lovorika z največje zimsko-športne prireditve, na kateri bo februarja letos prestala ognjeni krst v Predazzu. Toda lova na svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus Prevčeva konec lanskega novembra ni začela najbolje. Olimpijsko sezono svetovnega pokala 2025/26 je namreč odprla s 15. mestom v Lillehammerju, kjer je bila dan pozneje tretja, še mesto višje pa se je zatem povzpela v Falunu. Sanjski skok v novo tekmovalno zimo pa se je posrečil njeni veliki japonski tekmici Nozomi Marujama, ki je uvodne tri tekme odločila v svojo korist in se zavihtela v skupno vodstvo.

Izziva jo predvsem Azijka

Z izkušeno Azijko je dobila 20-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih resno izzivalko, ki jo je očitno le še dodatno podžgala. Na veliki skakalnici v Falunu, ki bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, je zvezdnica kranjskega Triglava vrnila udarec Marujami in slavila prvo zmago v sezoni. Zatem je Niki v kvalifikacijah za prvo preizkušnjo v Visli račune prekrižala diskvalifikacija, ker je imela za pičli centimeter predolge smuči (oziroma je bila za 100 gramov prelahka), že na drugi tamkajšnji preizkušnji pa je spet pokazala zobe in skočila na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Odtlej je skorajda nič več ni moglo spraviti s stopničk.

15. marca bo Nika Prevc praznovala 21. rojstni dan.

Z izjemo vetrovne loterije v Oberstdorfu, kjer je pristala na nehvaležnem četrtem mestu, in prve tekme v Zau, kjer je prav tako obstala tik pod odrom za najboljše smučarske skakalke na svetu, je bila redna udeleženka slovesnih razglasitev. Še več; na večini tekem je bila razred zase. V začetku tega koledarskega leta je s podvigom v Beljaku prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Ko je konec lanskega januarja oblekla rumeno majico, je samozavestno napovedala, da je ne bo več oddala. Letos tega sicer (še) ni bilo slišati iz njenih ust, je pa mogoče iz njenih prepričljivih predstav mogoče sklepati, da razmišlja podobno. Z nizom zmag, pri čemer je bila na veselje številnih domačih navijačev obakrat najboljša tudi na Ljubnem ob Savinji, je Prevčeva hitro pobegnila zasledovalkam v seštevku za svetovni pokal in si nabrala zajetno točkovno zalogo. Njena prednost je že tako velika, da ji bo le stežka katera od tekmic preprečila osvojitev tretjega velikega kristalnega globusa. Toda Nika še ne pogleduje proti novemu skupnemu zmagoslavju, kajti zdaj je z mislimi že bolj ali manj povsem pri spektaklu v Italiji.

Zelo ji je všeč velika naprava v Predazzu

Posodobljeni skakalnici v Predazzu je skupaj z reprezentančnimi kolegicami in kolegi preizkusila septembra lani na preizkušnjah za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki sta služili kot generalki za olimpijske igre. Na srednji napravi (HS-109) je zaostala le za Kanadčanko Abigail Strate, na veliki skakalnici (HS-143) pa je zasedla četrto mesto, potem ko je morala priznati premoč Norvežanki Anni Odine Strøm ter Japonkama Juki Seto in Nozomi Marujama.

Nikin najstarejši brat Peter Prevc je razkril, da je Nika med vsemi v družini najbolj tekmovalna.

»Na tistih tekmah sem malo pregorela v preveliki želji in podlegla visokim pričakovanjem. Moji skoki takrat niso bili dovolj sproščeni, da bi v njih uživala,« je pojasnila Prevčeva in glede prenovljenih naprav v Predazzu pripomnila: »Večja mi je bila zelo všeč, sploh ko nam je na treningu pihal vzgornik. Kar zadeva srednjo skakalnico, pa si o njej še nisem ustvarila kakšnega mnenja, ker na njej še nisem opravila prav veliko skokov.«

Navdušena nad skoki

Toda v tem športu je tako, da lahko takrat, ko si dobro pripravljen, na vsaki skočiš daleč. In Nika je, če sodimo po njenih zadnjih imenitnih predstavah, zdaj v vrhunski formi. Za nameček si je z odličnimi dosežki izdatno okrepila samozavest, zadovoljna pa je tudi z opremo, s katero bo tekmovala na glavnem vrhuncu te sezone. Za olimpijske igre je, denimo, tekmovalni dres preizkušala tudi na tridnevni prireditvi za svetovni pokal pod Rajhovko, kjer je dobila tudi rezultatsko potrditev, da je z njim vse v najlepšem redu.

Ker se ti po tako uspešnih sezonah apetiti še povečajo, moram predvsem poskrbeti, da bosta pri meni na prvem mestu ostala moje zadovoljstvo in navdušenje nad skoki.

Nika Prevc

Dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima 2025 in svetovna rekorderka iz Vikersunda 2025 ne skriva, da vedno in povsod meri najvišje (njen najstarejši brat Peter Prevc je, denimo, razkril, da je Nika med vsemi v družini najbolj tekmovalna). Po svojih najboljših močeh se bo potrudila tudi v Predazzu. Kljub številnim zmagam pa ostaja z obema nogama na trdnih tleh. »Ker se ti po tako uspešnih sezonah apetiti še povečajo, moram predvsem poskrbeti, da bosta pri meni na prvem mestu ostala moje zadovoljstvo in navdušenje nad skoki,« se Prevčeva, ki je na skakalnici nikoli ni strah (»Imam pa vsakdanje strahove kot, na primer, obisk zobozdravnika ali zdravnika.«), še kako dobro zaveda, na kakšen način bo še naprej dosegala vrhunske rezultate.

smučarski skoki Nika Prevc Nozomi Marujama olimpijske igre Milano Cortina 2026 Predazzo
