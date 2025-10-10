  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Nika Prevc: Za nas je zdaj vse skupaj bolj prijazno

Nika Prevc bo tudi v olimpijski zimi 2025/26 na skakalnicah merila daleč. Zaradi poškodb kolegic in tekmic toliko bolj ceni, da je sama zdrava.
Nika Prevc si želi tudi v prihajajoči zimi predvsem uživati. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters
Nika Prevc si želi tudi v prihajajoči zimi predvsem uživati. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters
Miha Šimnovec
 10. 10. 2025 | 15:15
4:36
A+A-

Številnim lovorikam, ki jih je že osvojila na snegu, bi lahko Nika Prevc dodala še naslov poletne kraljice. Slovenska skakalna šampionka pred finalom velike nagrade FIS v Klingenthalu (25. t. m.) v skupni razvrstitvi drži drugo mesto, pri čemer za vodilno Japonko Nozomi Marujama zaostaja za 50 točk. A še bolj kot proti temu nemškemu prizorišču 20-letni članici kranjskega Triglava misli uhajajo k Lillehammerju, kjer se bo 20. novembra začela olimpijska sezona svetovnega pokala, v kateri bo lovila že svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Na nedavni olimpijski generalki v Predazzu ste osvojili drugo in četrto mesto. Kako ste bili zadovoljni s svojim tamkajšnjim skakanjem?

»Na istih tekmah sem malo podlegla visokim pričakovanjem. Moji skoki takrat niso bili dovolj sproščeni, da bi v njih uživala. Ko se zdaj na treningu zberem za svoj nastop, mi gre spet čisto v redu od nog.«

Kako pa sta vam všeč napravi, na katerih se boste pozimi potegovali za kolajne na OI?

»Kar zadeva srednjo skakalnico, si o njej še nisem ustvarila kakšnega mnenja, ker na njej še nisem opravila prav veliko skokov. Večja pa mi je bila zelo všeč, sploh ko nam je na treningu pihal vzgornik.«

Olimpijsko generalko sta zasenčila padca in hudi kolenski poškodbi Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt, ki sta v zadnjih letih prav tako krojili svetovni vrh. Kako ste doživeli njuno veliko smolo?

»Hudo ti je, ker ne gre 'le' za poškodbo. Zaradi strganih kolenskih vezi sta obe izgubili celotno olimpijsko sezono, za katero sta se obe pripravljali več let. Ne zdi se ti pošteno, da se lahko nekomu zgodi kaj takšnega.«

Zaradi tega so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) spremenili pravilo glede tekmovalnih dresov, tako da imate lahko skakalke zdaj spet večje. Kaj lahko poveste o tem?

»Medtem smo že popravili drese oziroma jih prilagodili novemu pravilu in že tudi preizkusili. Moram reči, da mi ustrezajo. Tehnika in način skakanja sta se malo spremenila. Za nas je zdaj – kako naj se izrazim – vse skupaj bolj prijazno.«

Tako se je znova pokazalo, kako nevarni so lahko skoki.

»Dejansko se ti lahko hitro kaj pripeti. A ne le v skokih, temveč pravzaprav v vsaki panogi.«

Zdravstvenim težavam se niti slovenska ženska reprezentanca, ki je s Tino Erzar in Tajo Bodlaj ostala brez dveh obetavnih skakalk, ni izognila. To je bil za vse kar hud šok, kajne?

»Kar se jima je zgodilo, je za nas vse precejšen udarec. Za Tajo smo sicer mislili, da se bo lahko po posegu hitro vrnila na skakalnice, a bo prav tako odsotna več mesecev. Zaradi Tine pa mi je bilo še posebej hudo, saj je bila izjemno motivirana. Videlo se je, da res ve, kaj hoče. Trenutno je res v nezavidljivem položaju. Tudi sama je menila, da bo zdravljenje potekalo hitreje, vendar pa stvari ni mogoče prehitevati. Ne zdi se mi pošteno, da se nekaterim dogajajo takšne stvari, zato sem še bolj hvaležna, da sem sama zdrava. Grozno je, kako je v trenutku izgubila svojo najljubšo zadevo.«

Pred dnevi ste vstopili tudi v novo študijsko leto.

»Da, zdaj sem v drugem letniku študija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani in napočil je spet čas za nabiranje motivacije za učenje in druge zadeve. Moram reči, da mi gredo profesorji pri usklajevanju vseh obveznosti zelo na roke. Na žalost se mi predavanja prekrivajo s treningi, kar je škoda, saj zamudim veliko stvari.«

Veliki vrhunec sezone bodo OI februarja prihodnje leto v Italiji, a se verjetno ne boste osredotočili le nanje?

»Na žalost so igre le del sezone in lahko samo upaš, da boš takrat ujel pravo formo. Med vrhunci zime pa bodo tudi prvi ženski poleti v Planici, ki jih bomo dekleta dočakala hitreje, kot smo mislile.«

Kakšne cilje ste si po vseh uspehih, ki ste jih že dosegli, zastavili za prihajajočo zimo?

»O njih moram še malo razmisliti. Po takšnih sezonah se ti namreč apetiti še povečajo, zaradi česar moram poskrbeti, da bosta na prvem mestu pri meni ostala moje zadovoljstvo in navdušenje nad skoki.«

Več iz teme

Nika Prevcsmučarski skokišportzimski športi
ZADNJE NOVICE
16:18
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA PILETIČ

Slovenski glasbenik razkril najlepšo novico: postal je očka!

Ob njej sta zapisala nežne besede ...
10. 10. 2025 | 16:18
16:05
Bulvar  |  Glasba in film
PRIHODNJI TEDEN

Za ljubitelje grozljivk: morilec Grabež se tokrat vrača iz groba (FOTO)

Na velika platna prihaja nadaljevanje grozljivke iz leta 2022 z naslovom Črni telefon 2.
10. 10. 2025 | 16:05
15:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VANDAL

Popolnoma demoliral pravoslavno cerkev, njegova razlaga pa: »Prvič sem poskusil alkohol«

Za rojstni dan si je omislil uničevalno zabavo.
10. 10. 2025 | 15:48
15:15
Šport  |  Športni trači
POGOVOR

Nika Prevc: Za nas je zdaj vse skupaj bolj prijazno

Nika Prevc bo tudi v olimpijski zimi 2025/26 na skakalnicah merila daleč. Zaradi poškodb kolegic in tekmic toliko bolj ceni, da je sama zdrava.
Miha Šimnovec10. 10. 2025 | 15:15
15:15
Razno
V BOLNIŠNICI

»Zdravstveno stanje je bilo vse resnejše, redno so mu menjavali kri«: zadnji dnevi Halida Bešlića

Kljub zdravljenju in menjavi krvi na vsaka dva dni so številne metastaze v telesu napredovale in bile močnejše od njega.
10. 10. 2025 | 15:15
15:09
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICE

Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

Delodajalci opozarjajo, da bi ukrep številna podjetja pahnil v težave, sindikati pa mu močno ploskajo.
10. 10. 2025 | 15:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki