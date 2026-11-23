Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se za najboljše slovenske orle z Domnom in Niko Prevc na čelu ni začela po željah. Potem ko sta branilca velikih kristalnih globusov na petkovi preizkušnji mešanih ekip v Lillehammerju skupaj z Niko Vodan in Timijem Zajcem pristala na nehvaležnem četrtem mestu (za Norveško, Japonsko in Avstrijo), naša najboljša reprezentanta niti v soboto nista prikazala šampionskih nastopov, s kakršnimi sta, denimo, navduševala v prejšnji zimi.

Nika Prevc se je morala sprijazniti šele s 17. mestom, Domen Prevc pa je prvo posamično tekmo na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken v spremenljivih razmerah končal celo na zadnjem, 50. mestu, potem ko ga je na doskočišče posrkalo že pri 95 metrih. Razred zase je bil avstrijski mladinski svetovni prvak Stephan Embacher (141 m in 140,5 m), za veselje domačih navijačev je z drugim mestom poskrbel Halvor Egner Granerud (127 m in 139 m), slavje naših severnih sosedov pa je dopolnil tretjeuvrščeni Raffael Zimmermann (138 m in 130,5 m), ki se je tako že na svoji krstni preizkušnji za svetovni pokal zavihtel na zmagovalni oder. Zanimivo, da je priložnost dobil šele tik pred zdajci, potem ko se je doma v stanovanju poškodoval Jonas Schuster.

Norveška prevlada Skupni vrstni red za SP (2/32): 1. E. Kvandal (Nor) 180 2. A. Strøm (Nor) 150 3. I. Midtskogen (Nor) 120 3. G. Hansen (Nor) 120 5. N. Marujama (Jap) 79 6. N. Vodan (Slo) 72 13. N. Prevc (Slo) 40 19. M. Kovačič (Slo) 26 27. K. Komar (Slo) 9 33. T. Bodlaj (Slo) 3

Kljub zdravstvenim težavam je med Slovenci najvišje posegel Anže Lanišek (118 m in 130,5 m), ki je izvlekel 17. mesto, med dobitnike točk pa sta skočila tudi Rok Oblak (127 m in 127 m) in Timi Zajc (118 m in 100 m), ki sta zasedla 21. oziroma 29. mesto.

Vodanova dvakrat sedma

Najvišjo slovensko posamično uvrstitev je za uvod dosegla Nika Vodan, ki je bila s skokoma, dolgima 123,5 in 127 metrov, sedma, to uvrstitev pa je ponovila tudi včeraj (133 m in 123 m), ko je bila na koncu znova naša najboljša tekmovalka. Toda po prvem »polčasu«, po katerem je bila peta, se ji je nasmihal še vidnejši dosežek. Čeprav je izgubila dve mesti, je zadovoljna potegnila črto pod svoj start v poolimpijsko zimo. »To je moj najboljši začetek sezone v Lillehammerju. Zelo sem zadovoljna z rezultatoma. Videti je, kot da mi je bila ta konec tedna usojena pravljična številka 7. Moji skoki so na visoki ravni, a moram biti še malo potrpežljiva in vztrajati pri tem, kar počnem. Ne sme se mi muditi leteti. To je šola za naprej in verjamem, da bom še boljša v nadaljevanju sezone,« je napovedala Vodanova.

Nika Prevc ni bila zadovoljna s svojim skakanjem. FOTO: Leon Vidic

Še boljši rezultat se je obetal njeni reprezentančni kolegici in soimenjakinji Niki Prevc, ki je po razočaranju v kvalifikacijah (36.) pokazala zobe in navdušila z največjo daljavo uvodne serije (135 m). Po odličnem nastopu, po katerem si je s tretjim mestom zagotovila odlično izhodišče za napad na stopničke, se je s kretnjo rok spraševala, zakaj ga ni pokazala že prej. Toda v finalu je očitno v preveliki želji spet storila manjšo napako, doskočila pri 120,5 metra in nazadovala na deseto mesto. »V prvi seriji sem prikazala tisti moj pravi skok, ki pa mi je tako dobro uspel le zato, ker mi je bilo vseeno za rezultat. Moja poskusa v kvalifikacijah in v drugi seriji pa sta šola za naprej zaradi nepotrpežljivosti. V Lillehammerju sem se veliko naučila, kar mi bo mogoče še bolj koristilo za naprej,« je razmišljala Prevčeva.

Od naših sta na obeh tekmah do točk skočili tudi Maja Kovačič (15. in 21.) in Katra Komar (27. in 26.), enkrat Taja Bodlaj (28. in 40.), obakrat pa je bila prekratka Ajda Košnjek (38. in 39.).

Norvežanka Eirin Maria Kvandal je najbolje odrinila v novo sezono. FOTO: Trond R Teigen/Reuters

Kvandalova v rumeni majici

Potem ko so Norvežanke v soboto zablestele z zgodovinsko petorno zmago v svetovnem pokalu (1. Eirin Maria Kvandal, 2. Ingvild Synnøve Midtskogen, 3. Gyda Westvold Hansen, 4. Anna Odine Strøm in 5. Heidi Dyhre Traaserud), domače skakalke niti včeraj niso spustile tekmic na oder za najboljše. Na najvišjo stopnico se je v drugo s Strømovo (131 m in 132,5 m) zavihtela dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, na drugo je z najboljšim dosežkom finala skočila Kvandalova (127 m in 134 m), na najnižjo pa se je še drugič zapored povzpela nekdanja nordijska kombinatorka Hansnova.

Najboljše skakalke se bodo z Norveške preselile v srednjo Evropo, naslednji tekmi bodo imele konec tedna na srednji napravi v Hinzenbachu.