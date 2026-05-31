Noč kaosa v Parizu: goreče ulice, avtomobili na strehah, pridržanih več kot 400 ljudi (VIDEO in FOTO)

Na tisoče francoskih policistov je posredovalo proti izgrednikom, da bi zajezili nemire, ki so ohromili avtobusni in železniški promet v Parizu. Več policistov je bilo poškodovanih zaradi navijaškega izstreljevanja ognjemetov in bakel, zato so morali uporabiti solzivec, da bi razgnali zbrane navijače v središču mesta. Navijači so zažigali ceste, prevračali avtomobile in razbijali izložbe trgovin.

Proslavljanje naslova v Ligi prvakov, ki ga je osvojil Paris Saint-Germain, potem ko je v finalu Lige prvakov po enajstmetrovkah v Budimpešti premagal Arsenal in drugo leto zapored osvojil prestižno lovoriko, je povzročilo kaotične prizore v francoski prestolnici. Tako kot lani se pariški navijači niso uspeli vzdržati izgredov. BBC poroča, da je policija v noči s sobote na nedeljo na ulicah Pariza pridržala več kot 400 ljudi.

FOTO: Abdul Saboor Reuters

FOTO: Abdul Saboor Reuters

Na tisoče francoskih policistov je posredovalo proti izgrednikom, da bi zajezili nemire, ki so motili avtobusni in železniški promet v mestu. Več policistov je bilo poškodovanih zaradi izstreljevanja ognjemetov in bakel, zato so bili prisiljeni uporabiti solzivec za razgon navijačev v središču mesta.

Navijači so zažigali cestišča, prevračali avtomobile in razbijali izložbe trgovin.

FOTO: Abdul Saboor Reuters

FOTO: Benoit Tessier Reuters

Poškodovanih sedem policistov

Po doslej znanih podatkih je bilo poškodovanih šest osebnih vozil, dva poslovna objekta in avtobusno postajališče, čeprav vse kaže, da je dejanska škoda še precej večja. V zgodnjih jutranjih urah je ministrstvo za notranje zadeve sporočilo, da je policija pridržala 416 oseb.

FOTO: Romeo Boetzle Afp

FOTO: Romeo Boetzle Afp

Predsednik pariške policijske uprave Laurent Nuñez je dejal, da je bilo poškodovanih sedem policistov, izgrede pa je označil za popolnoma nesprejemljive, poroča Večernji list.

FOTO: Romeo Boetzle Afp

FOTO: Lou Benoist Afp