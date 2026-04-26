Nočne klube in drage buteljke so tudi pri Dončiću zamenjali natikači

Igralci v ligi NBA polovico dolge sezone preživijo na poti, bolj ali manj glamurozni hoteli v ameriških mestih so njihov drugi dom. Vsi seveda niso enaki, noč v slovitem St. Regisu tik ob Peti aveniji v New Yorku je nagrada, deževni torek v Memphisu ali Minnesoti je na drugi strani spektra. Spremenile so se tudi prehranske navade košarkarjev, večerje v dragih restavracijah so manj mikavne kot nekoč.

Vsako gostovanje v ligi NBA ima svoje zakonitosti, na začetku kariere jih je spoznaval tudi Luka Dončić, ko je z Dallasom prvič križaril po Združenih državah Amerike in odkrival čare vzhodne, zahodne obale, centralnih zvezdnih držav, vročega juga ali gorskega Kolorada. Še danes velja, da na mlado moštvo, ki prvič v sezoni gostuje v New Yorku ali Los Angelesu, ni dobro staviti denarja, saj se večer v nočnih klubih hitro prevesi v jutro, noge naslednji dan pa so težje kot sicer