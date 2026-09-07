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NOGOMET

Nogometaši Olimpije igralcem Brinja zabili toliko golov kot pred tem na sedmih tekmah skupaj: Trenčovski si je oddahnil (FOTO)

Makedonski trener upa, da ta zmaga pomeni začetek daljšega dobrega obdobja.
Nogometaši Olimpije so bili močnejši od Grosupeljčanov. FOTO: Matej Družnik
Nogometaši Olimpije so bili močnejši od Grosupeljčanov. FOTO: Matej Družnik
Miha Šimnovec
 7. 9. 2026 | 05:10
3:56
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Nogometaši Olimpije so po dolgem času spet prikazali predstavo, ki pritiče ugledu vodilnega kluba v Ljubljani. V osmem krogu državnega prvenstva so s 3:0 (1:0) odpravili igralce Brinja, novince v 1. SNL, ki minulo soboto še zdaleč niso bili tako razpoloženi kot pred tednom dni, ko so pred svojimi navijači kar s 4:1 odpihnili z igrišča favorizirane branilce lovorike Celjane.

Prva liga Telemach

Maribor       7       4       3       0       13:5       15

Koper       7       3       3       1       7:5       12

Bravo       8       3       3       2       8:8       12

Celje       6       3       2       1       10:8       11

Olimpija       8       3       2       3       6:5       11

Nafta       8       3       1       4       15:13       10

Aluminij       8       2       3       3       8:8       9

Brinje       8       2       2       4       11:15       8

Mura       7       2       1       4       8:14       7

Radomlje       7       1       2       4       8:13       5

Zeleno-beli so v Stožicah tokrat vendarle upravičili vlogo favoritov. Mrežo gostov je v 27. minuti s svojim prvim golom v sezoni načel Makedonec Dimitar Mitrovski, ki je z glavo zadel po lepi akciji in podaji Hrvata Antonia Marina. Do drugega zadetka so morali maloštevilni gledalci (po uradnih podatkih se jih je na tribunah zbralo 1523) čakati vse do 79. minute, ko je na 2:0 povišal Marvin Cuni. To je bil v osmem nastopu krstni gol albanskega napadalca za Olimpijo, podajalec za njegov prvenec pa je bil znova Marin. Končni izid je štiri minute pozneje postavil Jan Gorenc, ki je z glavo matiral gostujočega vratarja Jako Zrnca in potrdil visoko zmago Ljubljančanov.

Goran Marković (desno), trener Brinja, je športno čestital kolegu na Olimpijini klopi Jugoslavu Trenčovskemu. FOTO: Matej Družnik
Goran Marković (desno), trener Brinja, je športno čestital kolegu na Olimpijini klopi Jugoslavu Trenčovskemu. FOTO: Matej Družnik

Olimpijini nogometaši so tako v soboto dosegli toliko zadetkov kot pred tem na sedmih tekmah skupaj! To je nadvse zgovoren dokaz, kako neučinkoviti so (bili doslej) zmaji. Nad predstavo svojih varovancev to pot ni imel večjih pripomb njihov trener Jugoslav Trenčovski. »Zares sem srečen zaradi te zmage,« je po dvoboju vidno odleglo 49-letnemu Makedoncu. »Predvsem sem si želel, da bi se igralci prebudili oziroma da bi prebudili svoj nagon, kajti v sebi imajo veliko kakovosti, kar tudi dobro vedo,« je bil z videnim zadovoljen Trenčovski, ki je varovancem položil na srce, naj nadaljujejo z delom, saj bo to prej ali slej prineslo pozitivne rezultate.

Maroša dvakrat v polno

Izidi 8. kroga, petek: Nafta – Kalcer Radomlje 3:1 (Maroša 50. in 56., Zorica 77.; Ikenna 53.), Olimpija – Brinje Grosuplje 3:0 (Mitrovski 27., Cuni 79., Gorenc 83.), Aluminij – Bravo 0:0, Maribor – Mura in Celje – Koper večerni tekmi; pari 9. kroga, petek (11. 9.): Brinje Grosuplje – Nafta (20.15); sobota (12. 9.): Koper – Olimpija (17.30), Bravo – Celje; nedelja (13. 9.): Mura – Aluminij (15.00), Kalcer Radomlje – Maribor (20.15).

V slačilnici spet nasmejani obrazi

V nadaljevanju se je zavoljo preteklih tekem vnovič tudi posul s pepelom. »S strokovnim štabom smo zaradi ne najboljših zamisli sprejeli nekaj napačnih odločitev, zato sem toliko bolj vesel, da so se igralci dobro odzvali in tekmo uspešno pripeljali do konca,« si je oddahnil makedonski trener, potem ko je v slačilnici znova videl nasmejane obraze. Upam, da je to začetek daljšega dobrega obdobja,« si je še zaželel Trenčovski, ki se nadeja, da bodo pozitivno energijo iz Stožic odnesli s seboj tudi na sobotno zahtevno gostovanje v Koper. Poraženi Grosupeljčani so tekmecem športno čestitali za zmago, sami pa si več priložnosti za uspeh obetajo v petkovem domačem dvoboju z nogometaši Nafte, torej svojimi velikimi tekmeci iz 2. SNL.

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