Nogometni as pokazal svoj dom in razkril, kako se v resnici počuti v Celju

Španski nogometaš Juanjo Nieto, zmagovalec julijskega izbora za igralca meseca Prve lige Telemach, je postal pravi ljubljenec celjskih navijačev. Klub NK Celje je na družbenih omrežjih objavil prisrčen video, v katerem so zapisali: »En dan v njegovem življenju – Juanjo Nieto in družina. Španski bojevnik. Ljubljenec celjskih navijačev.«
V posnetku so pokazali, kako je videti njegov dan v Celju in kako se je s svojo družino navadil na življenje v Sloveniji, ki mu je – kot pravi – postala drugi dom.
Vsako jutro pripravi zajtrk za sina Jona in ženo Paulo. Njihova začetek dneva je vedno enak – popečen kruh z jajcem in avokadom. Medtem ko Nieto ustvarja v kuhinji, Paula zbudi malega Jona, ki navdušeno priteče očetu v objem.
Nogometaš mu na koncu popečen kruh pokaplja še z olivnim oljem, kot pravi Španec. Zatem sledi osebna higiena v kopalnici. »Najpomembnejša stvar: moji lasje,« pove v smehu in uredi pričesko sebi ter malčku. Jon očitno že zdaj sledi očetovemu zgledu.
Ko je urejen, sina odpelje v vrtec, nato pa se sam odpravi na trening. Tam začne s kolesom za ogrevanje, nadaljuje vadbo skupaj z ekipo, nato pa obišče fizioterapevta, ki mu pomaga pri regeneraciji mišic.
V videu, ki ga je objavil NK Celje, Nieto razkrije, da se v Sloveniji počuti odlično: »Zelo smo srečni tukaj, v svojem mestu. Zelo je prijetno za družino, všeč so mi ljudje v tej državi. Zame in mojo družino je res udobno.« Poudarja, da igra tudi za navijače, ne le zase: »Vsak dan vidiš rezultat svojega dela – to je nagrada za trud.«
Kljub temu pa priznava, da pogreša prijatelje iz Španije, a je v Sloveniji našel svoj mir in nov dom.
Juanjo Nieto je v Sloveniji hitro osvojil srca navijačev. V svoji drugi sezoni pri Celju je ekipi pomagal do dveh uvodnih zmag, zadel na štajerskem derbiju proti Mariboru in bil razglašen za igralca meseca julija.
Več o tem, kako živi španski bojevnik v knežjem mestu, si lahko ogledate v videu spodaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži.