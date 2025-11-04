Nogometni as pokazal svoj dom in razkril, kako se v resnici počuti v Celju

Španski nogometaš Juanjo Nieto, zmagovalec julijskega izbora za igralca meseca Prve lige Telemach, je postal pravi ljubljenec celjskih navijačev. Klub NK Celje je na družbenih omrežjih objavil prisrčen video, v katerem so zapisali: »En dan v njegovem življenju – Juanjo Nieto in družina. Španski bojevnik. Ljubljenec celjskih navijačev.«

V posnetku so pokazali, kako je videti njegov dan v Celju in kako se je s svojo družino navadil na življenje v Sloveniji, ki mu je – kot pravi – postala drugi dom.

Zjutraj najprej stori to

Zajtrk, Jon in kava z medom: tako dan začne španski zvezdnik Celja Juanjo Nieto. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Dan nogometaša se začne nekoliko drugače kot pri večini. Ko se zbudi, najprej prižge posebno rdečo luč, ki jo uporablja za »prilagoditev oči«, kot je pojasnil. »Rdeča svetloba pomaga pri okrevanju mišic,« pravi 30-letni Španec. Luč pusti prižgano deset minut, nato dvigne rolete in v prostor spusti naravno svetlobo.

Vsako jutro pripravi zajtrk za sina Jona in ženo Paulo. Njihova začetek dneva je vedno enak – popečen kruh z jajcem in avokadom. Medtem ko Nieto ustvarja v kuhinji, Paula zbudi malega Jona, ki navdušeno priteče očetu v objem.

Nogometaš mu na koncu popečen kruh pokaplja še z olivnim oljem, kot pravi Španec. Zatem sledi osebna higiena v kopalnici. »Najpomembnejša stvar: moji lasje,« pove v smehu in uredi pričesko sebi ter malčku. Jon očitno že zdaj sledi očetovemu zgledu.

Ko je urejen, sina odpelje v vrtec, nato pa se sam odpravi na trening. Tam začne s kolesom za ogrevanje, nadaljuje vadbo skupaj z ekipo, nato pa obišče fizioterapevta, ki mu pomaga pri regeneraciji mišic.

V Sloveniji zelo srečni

V videu, ki ga je objavil NK Celje, Nieto razkrije, da se v Sloveniji počuti odlično: »Zelo smo srečni tukaj, v svojem mestu. Zelo je prijetno za družino, všeč so mi ljudje v tej državi. Zame in mojo družino je res udobno.« Poudarja, da igra tudi za navijače, ne le zase: »Vsak dan vidiš rezultat svojega dela – to je nagrada za trud.«

Kljub temu pa priznava, da pogreša prijatelje iz Španije, a je v Sloveniji našel svoj mir in nov dom.

Kava, med in trdo delo

Juanjo Nieto v akciji z Mattio Bottanijem. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Ob prihodu na trening se najprej preobleče v športna oblačila, nato pa si privošči kavo z medom – svoj mali ritual. Po koncu treninga sledi še obisk fizioterapevta, kjer z nekaj prijemi poskrbijo, da so njegove mišice pripravljene na nove izzive.

Juanjo Nieto je v Sloveniji hitro osvojil srca navijačev. V svoji drugi sezoni pri Celju je ekipi pomagal do dveh uvodnih zmag, zadel na štajerskem derbiju proti Mariboru in bil razglašen za igralca meseca julija.

Več o tem, kako živi španski bojevnik v knežjem mestu, si lahko ogledate v videu spodaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži.