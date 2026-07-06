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Nogometni šok stoletja! Trump pod pritiskom priznal, da je zahteval razveljavitev rdečega kartona (VIDEO)

Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa.
Donald Trump. FOTO: Evan Vucci Reuters
Donald Trump. FOTO: Evan Vucci Reuters
M. U.
 6. 7. 2026 | 18:17
 6. 7. 2026 | 18:27
3:08
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Ameriški predsednik Donald Trump je danes potrdil, da je Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) zaprosil za pregled primera Balogun. Pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš Folarin Balogun na tekmi z Bosno in Hercegovoni ni storil niti prekrška, kaj šele hujšega za rdeči karton.

Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa

Odločitev Fife, da povozi lastna pravila glede avtomatske kazni prepovedi igranja na naslednji tekmi po prejetem rdečem kartonu, vse bolj razburjajo športno javnost. Pri tem je zdaj jasno, da je krovna zveza do odločitve prišla po posredovanju ameriškega predsednika. Že v nedeljo so ameriški mediji poročali o tem, da se je Trump glede primera obrnil na Fifo. Danes je to potrdil sam predsednik ZDA.

»Zaprosil sem za pregled primera, ker sem mnenja, da ni šlo za prekršek,« je Trump novinarjem v Beli hiši.

»Zaprosil sem za pregled, nikakor pa nisem rekel, kako morajo ukrepati,« je pojasnil.

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Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa. FOTO: Evan Vucci Reuters
Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa. FOTO: Evan Vucci Reuters

Pri tem pa se je oklical za odličnega poznavalca športa: »Sam sem videl to akcijo. Sem človek, ki ljubi šport in je bil dober športnik. Sem odličen poznavalec športa. To nikakor ni bil prekršek, niti majhen prekršek. Dva fanta sta pri polni hitrosti trčila. Nato pa je sodnik, ki je nekoliko vprašljiv - pa ne želim ustvariti škandala, vendar je vprašljiv - sprejel odločitev, ki je presenetila vse. Tudi iz druge ekipe so priznali, da so pri odločitvi imeli veliko sreče.«

Njegov pojasnila ne bodo pomirila nogometne javnosti

»Balogun je naš najboljši igralec oziroma eden izmed najboljših naših igralcev. In prejel je rdeči karton. Sprva nisem vedel, kaj to pomeni. Ampak potem sem slišal, da to pomeni, da ne bo mogel nastopiti na naslednji tekmi. To bi se mi zdelo nepravično, če bi bil kakšen manj pomemben igralec, ko pa gre za najboljšega igralca ali enega izmed najboljših, je to res nepravično. Eno je kaznovati nekoga za tisto tekmo, da pa ga potem še za naslednjo, to je povsem nepravično. To ne gre tako.«

Pojasnila Trumpa bržkone ne bodo pomirila nogometne javnosti na drugi strani velike luže. Ta se je namreč burno odzvala na odločitev Fife. Nanjo se je pritožila naslednja tekmica ZDA, Belgija. Javno kritiko sta Fifi namenila selektorja Norveške Stale Solbakken in Anglije Thomas Tuchel.

Danes se je kritikom pridružila Evropska nogometna zveza, ki je v sporočilu za javnost obsodila odločitev Fife. Po besedah evropske zveze je Fifa z odločitvijo prestopila rdečo črto. Pri Uefi so dodali, da se nogomet, tako kot prav vsi športi, opira na pravila, ki so osnova za pošteno in transparentno tekmovanje.

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