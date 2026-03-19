TRAGEDIJA

Nogometni svet zavit v črno: nenadno umrl mlad vratar

Tragedija se je zgodila le nekaj dni po njegovem rojstnem dnevu.
N. P.
 19. 3. 2026 | 15:44
 19. 3. 2026 | 15:52
Mehiški nogometni prostor je pretresla novica o nenadni smrti komaj 22-letnega vratarja Pabla Jurada Serafína. Tragedija se je zgodila le nekaj dni po njegovem rojstnem dnevu, vzrok smrti pa javnosti za zdaj ostaja neznan. Smrt obetavnega športnika je sprožila val žalovanja med navijači in vplivnimi osebnostmi mehiške prve lige Liga MX. 

Serafín se je leta 2019 pridružil mladinskim vrstam mehiškega velikana Deportivo Toluca, kjer se je razvijal skozi selekcije pod 17, 20 in 23 let. Za kratek čas se je preizkusil tudi v tretji ligi pri klubu Valle de Bravo, a se je kmalu vrnil v svoj matični klub. Čeprav za prvo ekipo Toluce ni nikoli uradno debitiral, je v klubu preživel več let in veljal za pomemben del njihovega mladinskega pogona. Njegova pot pri Toluci se je končala poleti 2024. V času smrti je bil Serafín prost igralec in je aktivno iskal novo priložnost za nadaljevanje kariere. Ob slovesu so se mu poklonili številni, med njimi tudi predsednik mehiške nogometne zveze Mikel Arriola, ki je družini izrazil solidarnost v teh težkih trenutkih. Iz kluba Deportivo Toluca so sporočili, da globoko obžalujejo izgubo svojega nekdanjega člana, in bližnjim zaželeli veliko moči ob tej »nepopravljivi izgubi«.

Več iz teme

17:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NE ZAVEDAMO SE POMENA DLESNI

Veliko težav v ustni votlini si pridelamo sami, začne pa se z izbiro primerne zobne paste

Dražje blagovne znamke niso nujno učinkovitejše.
Ema Bubanj19. 3. 2026 | 17:16
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
HOZENTREGARJI

Podpirajo četrti vogal pri hiši in žene

Za vse sem sama je hudomušna, a hkrati življenjska zgodba, ki se dotika vsakdana številnih parov in na preprost način odpira temo odnosov, dialoga in razumevanja v družini.
Mojca Marot19. 3. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA KRIZA

Vlada bo sprostila cene pogonskih goriv na avtocestah

Namen ukrepa je med drugim zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise.
19. 3. 2026 | 16:47
16:29
Novice  |  Slovenija
DELAJO LE TUJCI

Razočaranje nad ljubljanskim lokalom: »Nihče od zaposlenih ne razume slovensko!«

Na družbenem omrežju se je razširil zapis slovenske vplivnice, ki opisuje neprijetno izkušnjo ob obisku restavracije s hitro prehrano v ljubljanskem BTC-ju. Po njenih besedah naj bi bila storitev »popolnoma nesprejemljiva«.
19. 3. 2026 | 16:29
16:12
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: gora, kjer je doma sveti Miklavž (FOTO)

Sprehodimo se nad eno najlepših dolin, do cerkvice na vrhu vodi več poti.
19. 3. 2026 | 16:12
15:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA DEJANJE ŠE PREISKUJE

Vandali udarili na pokopališču na Ajdovskem, škoda je ogromna

Poškodovali so dve nagrobni plošči, ti sta padli na sosednja grobova in poškodovali tudi njiju.
19. 3. 2026 | 15:59

