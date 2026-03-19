Nogometni svet zavit v črno: nenadno umrl mlad vratar

Mehiški nogometni prostor je pretresla novica o nenadni smrti komaj 22-letnega vratarja Pabla Jurada Serafína. Tragedija se je zgodila le nekaj dni po njegovem rojstnem dnevu, vzrok smrti pa javnosti za zdaj ostaja neznan. Smrt obetavnega športnika je sprožila val žalovanja med navijači in vplivnimi osebnostmi mehiške prve lige Liga MX.

Serafín se je leta 2019 pridružil mladinskim vrstam mehiškega velikana Deportivo Toluca, kjer se je razvijal skozi selekcije pod 17, 20 in 23 let. Za kratek čas se je preizkusil tudi v tretji ligi pri klubu Valle de Bravo, a se je kmalu vrnil v svoj matični klub. Čeprav za prvo ekipo Toluce ni nikoli uradno debitiral, je v klubu preživel več let in veljal za pomemben del njihovega mladinskega pogona. Njegova pot pri Toluci se je končala poleti 2024. V času smrti je bil Serafín prost igralec in je aktivno iskal novo priložnost za nadaljevanje kariere. Ob slovesu so se mu poklonili številni, med njimi tudi predsednik mehiške nogometne zveze Mikel Arriola, ki je družini izrazil solidarnost v teh težkih trenutkih. Iz kluba Deportivo Toluca so sporočili, da globoko obžalujejo izgubo svojega nekdanjega člana, in bližnjim zaželeli veliko moči ob tej »nepopravljivi izgubi«.