Noro slavje v Španiji! Poglejte, kako so milijoni sprejeli svoje nogometne heroje (VIDEO in FOTO)

Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar dva milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrijem in mladim zvezdnikom Laminom Yamalom. »Resnično sem v sedmih nebesih,« je tik pred začetkom sprevoda za TVE dejal Ferran Torres, strelec zmagovitega gola v finalu, v katerem so Španci z 1:0 premagali branilce naslova Argentince.

Po ocenah vlade se je ob trasi sprevoda in na velikem slavju na trgu Cibeles zbralo približno dva milijona ljudi. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibeles - osrednjem prizorišču velikega slavja - je na avtobus z ekipo la furia roja, kot pravijo španski reprezentanci, čakalo približno 120.000 ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese.

Drug za drugim so na oder stopali varovanci selektorja Luisa de la Fuenteja. Ko so napovedovalci izrekli Yamalovo ime, je še preden se je nogometaš sploh pojavil, izbruhnil gromek aplavz, piše El Pais. Velikih ovacij je bil deležen tudi Torres, ki se je dan prej vpisal med strelce. De la Fuente je množici namenil sporočilo, ki je bilo hkrati preprosto in silovito: »Skupaj smo močnejši.«

Najprej jih je sprejel kralj

Navijači so od zgodnjega večera slavili drugi naslov svetovnih prvakov španske reprezentance - prvega so osvojili leta 2010 - ter uživali v glasbi v živo in spremljevalnem programu. Kljub visokim poletnim temperaturam, ki so tudi v večernih urah vztrajale nad 30 stopinj Celzija, jih nič ni moglo odvrniti od želje, da bi se čim bolj približali svojim nogometnim junakom.

Po vrnitvi iz ZDA v zgodnjih popoldanskih urah je špansko reprezentanco najprej sprejel kralj Felipe VI. z družino, ki si je finale na stadionu MetLife v East Rutherfordu ogledala v živo in sodelovala na igrišču pri podelitvi pokala. Nato je ekipa opravila vljudnostni obisk pri predsedniku vlade Pedru Sanchezu. »SVETOVNI PRVAKI SMO!!« je z velikimi črkami zapisal na omrežju X. »Naša reprezentanca je preprosto veličastna! Hvala, ekipa,« je dodal Sanchez.

Po maratonu slavja v Madridu se bodo utrujeni, a presrečni reprezentanti od torka dalje odpravili na večtedenske poletne počitnice, piše nemška tiskovna agencija dpa. Med priljubljenimi destinacijami španskih nogometašev so tradicionalno Ibiza, Majorka ali zasebne počitniške hiše v tujini.

Na ulicah Madrida se je zbralo dva milijona ljudi. FOTO: Nacho Doce Reuters

Še drugič so Španci postali svetovni prvaki. FOTO: Ana Beltran Reuters

Nogometaši so proslavili zasluženo zmago. FOTO: Ana Beltran Reuters