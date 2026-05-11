Nov podvig Petra Prevca: »To je izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje«

Potem ko se je Domen Prevc konec letošnjega marca v poskusni seriji za moštveno tekmo smučarskih skakalcev na letalnici v Planici po velikih težavah v zraku mojstrsko rešil pred padcem, si je – kakor številni navijači – vidno oddahnil. Da se je zanj vse skupaj razpletlo srečno in je pri 80 metrih pristal na nogah, je pripisal tudi izkušnjam, ki jih je v preteklih letih pridobil v vetrovniku na Švedskem. »Vse minute, preživete v vetrovniku, so bile zdaj poplačane,« je najboljši skakalec minule olimpijske zime poudaril, potem ko se je na največji napravi na svetu za las izognil strmoglavljenju. No, zdaj mu po te dragocene (letalne) izkušnje ne bo več treba potovati v Stockholm, z zrakom se bo lahko igral že pred Planico – v naprednem vetrovniku z naklonom Inclined Slovenija, ki so ga Švedi s pomočjo Domnovega brata Petra zgradili v Žirovnici.

»Jaz sem entuziast in soinvestitor tega projekta, ki je zelo dober. Človek si prizadeva že vso zgodovino čim bolj približati letenju, ki ga je mogoče na nek način (po)doživeti tudi v našem vetrovniku, v katerem piha s hitrostjo blizu 200 km/h. Zagotavljam, da je zabavno in obenem varno,« je ob medijskem dnevu zbrane nagovoril najstarejši od bratov Prevc ter razkril, da so se gradnje objekta lotili jeseni 2024 in v pičlih 14 mesecih zanj pridobili uporabno dovoljenje.

Kdo namesto Kranjca? Peter Prevc od lani skrbi tudi za razvoj opreme v slovenski skakalni reprezentanci, ki je z nedavno nesrečo »krojača« Roberta Kranjca (44-letni Kranjčan bo še lep čas okreval zaradi grdega padca s kolesom) doživela precejšen udarec. »Vsi vpleteni, od Gašperja Berlota, pomočnika glavnega trenerja Roberta Hrgote, dolgoletne sodelavke, šivilje Irme, mene ... smo se nemudoma lotili izziva, kako bi čim bolje premostili obdobje, dokler ne najdemo ustrezne rešitve,« je razložil Prevc. Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, je razkril, da je medtem za tekmovalne drese članov reprezentančnih selekcij poskrbel Berlot, prav včeraj pa se mu je pri tem delu pridružil tudi Rok Juvančič, sicer pomočnik glavnega trenerja naše ženske vrste Jurija Tepeša.

Zanimanje pokazali tudi kolesarji in alpski smučarji

»Na Švedskem so vetrovnik postavili v vojaški bazi, če se ne motim, v prostorih proizvajalca letal Saab, tu pa s(m)o začeli z ničle in ga zgradili po lastnih željah. Njegova posebnost je v tem, da zrak v njem kroži,« je pojasnil nekdanji skakalni as in v isti sapi pripomnil, da je njihov vetrovnik poseben tudi zaradi tega, ker je nagnjen. »S tem dodamo novo dimenzijo, saj ne letiš le gor ali dol, ampak tudi naprej in nazaj,« je razložil Peter. Koristen je za športnike iz različnih panog, najpogostejši gostje žirovniškega objekta pa so za zdaj tako imenovane »leteče veverice«, kakor v šali tudi pravijo skakalcem (base jumper) s posebno krilato obleko (wingsuit), s kakršno, denimo, letite tudi v vetrovniku. »Odkar smo ga odprli, so nas že obiskali tudi švicarski smučarski skakalci in kanadske skakalke, svoj obisk pa so napovedali tudi slovenski reprezentanti,« je razkril skupni zmagovalec svetovnega pokala v sanjski sezoni 2015/16 in pristavil, da so zanimanje za prihod pokazali tudi nekateri kolesarji, alpski smučarji in proizvajalci smučarske opreme.

V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec

Toda vetrovni tunel še zdaleč ni namenjen zgolj športnikom. »Izkušnje letenja si želimo ponuditi vsakomur, primerno je tako za otroke (od 7. leta naprej oziroma visokih vsaj 120 cm) kot tudi za dedke in babice,« je poudaril Gavin Patnode, vodja vetrovnika Inclined Slovenija. Američan, ki se je pred desetimi leti preselil na sončno stran Alp, je sicer eden od devetih zaposlenih v žirovniškem vetrovniku, od teh – zanimivo – kar sedem (inštruktorjev) prihaja iz tujine. Tudi Prevc bi obisk »tunela« priporočil vsakomur, ki si želi izkusiti letenje. »To je izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje. Lahko sicer skočiš z mosta, toda lahko boš to naredil le enkrat,« je dodal nekdanji svetovni rekorder in dodal, da prav posebno doživetje predstavlja tudi letenje s tako imenovanimi očali VR, s katerimi se preleviš v »letečo veverico«. Z njihovo pomočjo si lahko vsaj približno predstavljaš, kako je leteti med gorami. Sam je bil doslej v »tunelu« šele dvakrat. »Bilo je odlično, ker je bil zelo dober oziroma čist zrak – brez kakršnihkoli turbulenc.«

Kakor piše na spletni strani (www.inclined.si), je treba za triminutni let odšteti 99 evrov, zanimanje za takšno izkušnjo pa je precejšnje. »Vsak dan (od 9. do 17. ure) se sicer najde luknja, vendar ne moreš prav izbirati ure. Če je kdaj povpraševanje večje, se izjemoma vrata odprejo tudi prej, delovni čas pa podaljša do 21. ure,« je še dejal Prevc.