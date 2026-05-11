  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VETROVNIK

Nov podvig Petra Prevca: »To je izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje«

Peter Prevc predstavil napredni vetrovnik Inclined v Žirovnici. Primeren tako za otroke kot za dedke in babice.
Peter Prevc je soinvestitor vetrovnika v Žirovnici. FOTO: M. Š.

Peter Prevc je soinvestitor vetrovnika v Žirovnici. FOTO: M. Š.

V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec

V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec

Za obisk je veliko zanimanje. FOTO: Blaž Samec

Za obisk je veliko zanimanje. FOTO: Blaž Samec

Žirovnica ob vznožju Stola bo poslej še bolj obiskana. FOTO: Blaž Samec

Žirovnica ob vznožju Stola bo poslej še bolj obiskana. FOTO: Blaž Samec

Peter Prevc, Jože Lavtižar, Gavin Patnode Foto: Miha Šimnovec

Peter Prevc, Jože Lavtižar, Gavin Patnode Foto: Miha Šimnovec

Peter Prevc je soinvestitor vetrovnika v Žirovnici. FOTO: M. Š.
V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec
Za obisk je veliko zanimanje. FOTO: Blaž Samec
Žirovnica ob vznožju Stola bo poslej še bolj obiskana. FOTO: Blaž Samec
Peter Prevc, Jože Lavtižar, Gavin Patnode Foto: Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
 11. 5. 2026 | 10:35
4:55
A+A-

Potem ko se je Domen Prevc konec letošnjega marca v poskusni seriji za moštveno tekmo smučarskih skakalcev na letalnici v Planici po velikih težavah v zraku mojstrsko rešil pred padcem, si je – kakor številni navijači – vidno oddahnil. Da se je zanj vse skupaj razpletlo srečno in je pri 80 metrih pristal na nogah, je pripisal tudi izkušnjam, ki jih je v preteklih letih pridobil v vetrovniku na Švedskem. »Vse minute, preživete v vetrovniku, so bile zdaj poplačane,« je najboljši skakalec minule olimpijske zime poudaril, potem ko se je na največji napravi na svetu za las izognil strmoglavljenju. No, zdaj mu po te dragocene (letalne) izkušnje ne bo več treba potovati v Stockholm, z zrakom se bo lahko igral že pred Planico – v naprednem vetrovniku z naklonom Inclined Slovenija, ki so ga Švedi s pomočjo Domnovega brata Petra zgradili v Žirovnici.

»Jaz sem entuziast in soinvestitor tega projekta, ki je zelo dober. Človek si prizadeva že vso zgodovino čim bolj približati letenju, ki ga je mogoče na nek način (po)doživeti tudi v našem vetrovniku, v katerem piha s hitrostjo blizu 200 km/h. Zagotavljam, da je zabavno in obenem varno,« je ob medijskem dnevu zbrane nagovoril najstarejši od bratov Prevc ter razkril, da so se gradnje objekta lotili jeseni 2024 in v pičlih 14 mesecih zanj pridobili uporabno dovoljenje.

Kdo namesto Kranjca?

Peter Prevc od lani skrbi tudi za razvoj opreme v slovenski skakalni reprezentanci, ki je z nedavno nesrečo »krojača« Roberta Kranjca (44-letni Kranjčan bo še lep čas okreval zaradi grdega padca s kolesom) doživela precejšen udarec. »Vsi vpleteni, od Gašperja Berlota, pomočnika glavnega trenerja Roberta Hrgote, dolgoletne sodelavke, šivilje Irme, mene ... smo se nemudoma lotili izziva, kako bi čim bolje premostili obdobje, dokler ne najdemo ustrezne rešitve,« je razložil Prevc. Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, je razkril, da je medtem za tekmovalne drese članov reprezentančnih selekcij poskrbel Berlot, prav včeraj pa se mu je pri tem delu pridružil tudi Rok Juvančič, sicer pomočnik glavnega trenerja naše ženske vrste Jurija Tepeša.

Zanimanje pokazali tudi kolesarji in alpski smučarji

»Na Švedskem so vetrovnik postavili v vojaški bazi, če se ne motim, v prostorih proizvajalca letal Saab, tu pa s(m)o začeli z ničle in ga zgradili po lastnih željah. Njegova posebnost je v tem, da zrak v njem kroži,« je pojasnil nekdanji skakalni as in v isti sapi pripomnil, da je njihov vetrovnik poseben tudi zaradi tega, ker je nagnjen. »S tem dodamo novo dimenzijo, saj ne letiš le gor ali dol, ampak tudi naprej in nazaj,« je razložil Peter. Koristen je za športnike iz različnih panog, najpogostejši gostje žirovniškega objekta pa so za zdaj tako imenovane »leteče veverice«, kakor v šali tudi pravijo skakalcem (base jumper) s posebno krilato obleko (wingsuit), s kakršno, denimo, letite tudi v vetrovniku. »Odkar smo ga odprli, so nas že obiskali tudi švicarski smučarski skakalci in kanadske skakalke, svoj obisk pa so napovedali tudi slovenski reprezentanti,« je razkril skupni zmagovalec svetovnega pokala v sanjski sezoni 2015/16 in pristavil, da so zanimanje za prihod pokazali tudi nekateri kolesarji, alpski smučarji in proizvajalci smučarske opreme.

V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec
V naprednem vetrovniku z naklonom lahko poleti skoraj vsak. FOTO: Blaž Samec

Toda vetrovni tunel še zdaleč ni namenjen zgolj športnikom. »Izkušnje letenja si želimo ponuditi vsakomur, primerno je tako za otroke (od 7. leta naprej oziroma visokih vsaj 120 cm) kot tudi za dedke in babice,« je poudaril Gavin Patnode, vodja vetrovnika Inclined Slovenija. Američan, ki se je pred desetimi leti preselil na sončno stran Alp, je sicer eden od devetih zaposlenih v žirovniškem vetrovniku, od teh – zanimivo – kar sedem (inštruktorjev) prihaja iz tujine. Tudi Prevc bi obisk »tunela« priporočil vsakomur, ki si želi izkusiti letenje. »To je izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje. Lahko sicer skočiš z mosta, toda lahko boš to naredil le enkrat,« je dodal nekdanji svetovni rekorder in dodal, da prav posebno doživetje predstavlja tudi letenje s tako imenovanimi očali VR, s katerimi se preleviš v »letečo veverico«. Z njihovo pomočjo si lahko vsaj približno predstavljaš, kako je leteti med gorami. Sam je bil doslej v »tunelu« šele dvakrat. »Bilo je odlično, ker je bil zelo dober oziroma čist zrak – brez kakršnihkoli turbulenc.«

Kakor piše na spletni strani (www.inclined.si), je treba za triminutni let odšteti 99 evrov, zanimanje za takšno izkušnjo pa je precejšnje. »Vsak dan (od 9. do 17. ure) se sicer najde luknja, vendar ne moreš prav izbirati ure. Če je kdaj povpraševanje večje, se izjemoma vrata odprejo tudi prej, delovni čas pa podaljša do 21. ure,« je še dejal Prevc. 

Za obisk je veliko zanimanje. FOTO: Blaž Samec
Za obisk je veliko zanimanje. FOTO: Blaž Samec

Več iz teme

smučarski skokiPeter PrevcDomen PrevcGavin PatnodevetrovnikInclinedŽirovnicašport zasebno
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Domači trači
ZABAVA OB RIBNIKU

Ne samo Tina Gaber, slavila tud Fajonova: žurala je v družbi Alye in takole zaplesala (VIDEO)

Tanja Fajon je v soboto praznovala svoj 55. rojstni dan.
11. 5. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Svet
HANTAVIRUS

S križarke evakuirana potnika iz ZDA in Francije pozitivna na hantavirus

Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji.
11. 5. 2026 | 11:15
11:10
Lifestyle  |  Stil
DOM

Ta napaka doma vas lahko stane denarja, živcev in celo varnosti

Ni vseeno, kako pospravimo hlače, suknjiče, puloverje; ni najbolje, če imamo zdravila v kopalnici ali kuhinji.
11. 5. 2026 | 11:10
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Med žaganjem veje padel z lestve, umrl je na kraju

Zgodilo se je v Otiškem vrhu.
11. 5. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNEJŠI

Sedem simptomov, ki jih ne smete ignorirati! Telo pogosto opozarja, da nekaj ni v redu

Telo pogosto pošilja opozorilne znake, ki jih ljudje prepogosto spregledajo ali pripišejo stresu, utrujenosti in vsakodnevnim obremenitvam.
Miroslav Cvjetičanin11. 5. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA

Golovca pa nikar za konec (FOTO)

Kjer je bila nekoč Ljubljana odeta v žico, je v soboto korakalo več kot 23 tisoč pohodnikov.
Jure Predanič11. 5. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Drugi vikend julija v Laško prihaja legendarna hrvaška zasedba Parni valjak.
Promo Slovenske novice11. 5. 2026 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki