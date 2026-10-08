Nova sezona Olimpije, novi izzivi in novi hokejski upi

Nova hokejska sezona je za HK Olimpija prinesla nov krog pričakovanj, izzivov in tekem. Ljubljansko člansko moštvo je znova zakorakalo v sezono z željo po čim boljših predstavah, pomemben del dogajanja pa bo tudi letos predstavljal boj za zmage pred domačimi navijači. Sezona bo dolga in zahtevna, zato bodo pomembni tako kakovost ekipe kot njena pripravljenost, uigranost in vztrajnost skozi celotno tekmovalno obdobje.

Članska ekipa je obenem obraz kluba, vendar se hokejska zgodba HK Olimpija ne začne pri članih. Njeni temelji nastajajo precej prej, na prvih treningih otrok, ki se šele učijo drsati, spoznavajo palico in plošček ter odkrivajo, zakaj je hokej tako privlačen šport.

Prav zato se z novo sezono nadaljuje tudi Hokejska šola HK Olimpija, namenjena najmlajšim, ki želijo narediti svoje prve korake na ledu. Pri njih rezultat še ni pomemben. Prvi cilj je, da vzljubijo gibanje, se naučijo osnov in predvsem uživajo.

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»Najpomembneje je, da otrok na led prihaja z veseljem in se želi vrniti tudi na naslednji trening. Če uživa, smo naredili pravi prvi korak,« pravi Domen Vidic, trener hokeja na ledu pri HK Olimpija.

Treningi so zato zasnovani skozi igro, pri kateri otroci razvijajo ravnotežje, koordinacijo, orientacijo in prve hokejske spretnosti. »Tudi zahtevnejše stvari lahko otroku približamo skozi igro. Tako se uči, ne da bi imel občutek, da je trening samo niz vaj,« pojasnjuje Vidic.

Hokej pa ni le drsanje in doseganje zadetkov. Otroci se skozi ekipni šport učijo tudi sodelovanja, vztrajnosti in sprejemanja napak. »Pomembno je, da otrok ve, da ni nič narobe, če mu nekaj ne uspe. Poskusi znova in prav s tem počasi pridobiva samozavest,« dodaja Vidic.

Vpis v Hokejsko šolo HK Olimpija je odprt, nova sezona pa je tako priložnost za nove članske zmage, pa tudi za prve korake generacije, iz katere bodo nekoč morda zrasli novi igralci ljubljanskega kluba.