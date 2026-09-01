Ob Domnu Prevcu zdaj stoji še sestra Nika (FOTO)

Potem ko so lani ob doskočišču letalnice velikanke v Planici novemu svetovnemu rekorderju v smučarskih poletih Domnu Prevcu za 254,5 metra dolg skok (svetovni rekord leta 2025) postavili kip letalca iz lesa, si je takšno čast z letošnjim svetovnim rekordom v poletih za ženske na istem mestu prislužila tudi njegova sestra Nika Prevc, ki je marca kot prva skakalka na svetu poletela 242,5 metra. Tako je zdaj v Nordijskem centru Planica v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip najboljša skakalka in letalka na smučeh.

Nika Prevc ob svoji skulpturi FOTO: TB

Ob finalnem zabavnem dogodku letošnje že 17. sezone Laško – Gremo v hribe so v nordijskem centru odprli tudi razstavo o razvoju ženskih smučarskih skokov, ki predstavlja pomembne mejnike in uspehe naših skakalk. Dogodek je tudi napoved prenove obstoječe muzejske postavitve v Planici. Zgodba o izdelavi in postavitvi skulptur najuspešnejšega para letalcev na smučeh na svetu se je začela že sredi lanskega leta, ko je Jelko Gros na Ljubno ob Savinji poklical mojstra v hitrostnem kiparjenju in umetnika oblikovanja lesa z motorno žago Tadeja Brgles in mu zaupal oblikovanje smučarskega asa Domna Prevca. Njegovo skulpturo, ki jo je zdaj že zelo popularni oblikovalec lesa Brgles izdelal z nekaj ustvarjalne treme, so namestili na mesto doskoka na letalnici bratov Gorišek pod Poncami, kjer je označena tudi točka svetovnega rekorda.

Tadej Brgles je za Planico prispeval že tri mojstrovine. FOTO: TB

Postala je zelo obiskana fotolokacija, kjer se obiskovalci radi ustavljajo za spominske posnetke, obujajo pa tudi dogodke o junakih smučarskih skokov in poletov. Angažiranemu mojstru Brglesu, ki poleg dela na velikem kompleksu družinske kmetije s polji, pašniki in gozdom uspešno ustvarja različne stavbno-tesarske projekte, vse več tudi z motorno žago, so z Zavoda za šport RS šele pred kratkim naročili še izdelavo podobe Nike Prevc iz hrastovega lesa.

Tako je Tadejeva motorka spet zapela in v nekaj dneh se je z obdelavo podrobnosti in finim oblikovanjem iz hloda rojevala smučarka skakalka v doskoku. Večina je izdelana iz enega hloda, kar pomeni večjo obstojnost in pristnost v naravnem okolju. Nika Prevc, ki že intenzivno trenira za novo skakalno sezono, je v Planici s postavitvijo svoje sohe doživela izjemno čast. Ob pomoči legende slovenskega skakalnega športa Francija Petka je odkrila najnovejšo pridobitev.

Spregovoril je tudi legenda Franci Petek (desno). FOTO: TB

Svetovna rekorderka je tako dobila zasluženo pozornost tam, od koder se bodo slišale in pisale še mnoge zgodbe o vrlih slovenskih orlih in orlicah, ki letijo, da zastaja dih – in z uspehi raznašajo sloves o Slovencih kot odličnih in najboljših športnikih po vsem svetu.

»Dva iz izjemnega skakalnega gnezda Prevc, dva svetovna rekorderja, dva izjemna dosežka in dve spominski umetnini,« je bilo slišati od organizatorjev, ko so pod Poncami zazvenele fanfare, znameniti avizo iz radijskih in TV-prenosov, ko zaledeni kri v žilah od pričakovanja. Svetišče svetovnega športa v smučarski zgodovini ter moderni nordijski center sta dobila še eno težišče zgodovine in potrditev blagovne znamke tega športa.

Zadnji dan in noč je Tadej pilil podrobnosti. FOTO: Jože Miklavc

Dva iz izjemnega skakalnega gnezda Prevc, dva svetovna rekorderja, dva izjemna dosežka in dve spominski umetnini.

»Obeležili smo veličino dogodka, ki se je zgodil marca letos. Takrat so se osmislili vsa srčnost, vizija, predanost in znanje slovenskih skakalnih delavcev in skakalcev. Po Domnu je rekord postavila še njegova sestra Nika. Potrdila si, da trud ni bil zaman, ko smo neznansko dolgo čakali, kdaj bodo lahko tudi ženske letele v Planici. Hvala za to, upravičeno smo na vse vas skakalke in nate, Nika, ponosni vsi, tudi ves slovenski narod,« je ob odkritju kipa skakalke med drugim povedal Petek.