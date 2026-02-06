Obeta se spektakularna otvoritev olimpijskih iger, nastopili bodo ti svetovni zvezdniki

Nocoj se v naši neposredni bližini začenja eden največjih spektaklov letošnje zime, če ne kar leta. Na stadionu San Siro se ob 20. uri začenja osrednja otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger, med katerimi bomo za naše športnice in športnike pesti stiskali tudi mi. Kot se za prireditev takšnega kalibra spodobi, na nocojšnji otvoritvi ne bo manjkalo največjih zvezd, ne le športnih, temveč tudi glasbenih. Med njimi bo tako Mariah Carey, ena najbolj uspešnih in največkrat nagrajenih pevk vseh časov. Čeprav se je mnogim v spomin najbolj vtisnila njena »božična himna« All I Want for Christmas is You, te nocoj ne bomo slišali, bo pa Careyeva presenetila s petjem v italijanščini.

Čast nositi slovensko zastavo bo na tokratnih igrah pripadla komu drugemu kot našima trenutno najuspešnejšima športnikoma - Domnu in Niki Prevc. To bo sicer prvič v zgodovini, da bo vloga zastavonoše pripadla bratu in sestri.

Kreativni direktor Marco Balich je pojasnil, da je cilj celotne ceremonije in tudi petja v jeziku države gostiteljice »združiti vse, ki se bodo zbrali na otvoritvi«. »Vsi na stadionu bodo peli z njo,« je dejal Balich, ki očitno pričakuje, da bo večina obiskovalcev domačinov. Poleg Careyeve bodo nastopili še italijanski zvezdniki, med njimi svetovno znani tenorist Andrea Bocelli in nekdanja zmagovalka festivala Sanremo Laura Pausini. »Petje na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger je velika čast in globoko ganljiva izkušnja, še posebej za nekoga, kot sem jaz, ki je vedno ljubil šport,« je o svojem nastopu dejal Bocelli, ki je pred natanko 20 leti že nastopil na olimpijskih igrah, takrat je prepeval na zaključni slovesnosti v Torinu. Hkrati s spektaklom v Milanu bo potekal še eden, in sicer okrog 400 kilometrov stran v Cortini s'Ampezzo. Organizatorji so s povezovanjem obeh prizorišč - kozmopolitanskega Milana in alpske Cortine - želeli poudariti »raznolikost življenja v Italiji«.

