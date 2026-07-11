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Cena steklenice šampanjca se v Wimbledonu suče okrog 130 evrov, jagode so se drugič zapored podražile,

V teniškem Wimbledonu pisana ponudba ob igriščih. Jagode s smetano ne dišijo vodilni igralki svetovne lestvice.
Pred stojnico z jagodami je vedno gneča. FOTO: Toby Melville/Reuters
Pred stojnico z jagodami je vedno gneča. FOTO: Toby Melville/Reuters
S. U.
 11. 7. 2026 | 07:35
3:08
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Teniška sezona je dolga, prepletena s številnimi dogodki najvišje ravni, toda za marsikoga najpomembnejša zgodba vedno znova nastane ob drugem julijskem koncu tedna: takrat namreč napoči čas finalnih dvobojev v Wimbledonu, na tretjem turnirju sezone za grand slam in obenem najbolj prepoznavnem teniškem v svetu športa. Gre za spektakel, ki pritegne ljubitelje tako tenisa kot tudi bogatega družabnega utripa s celega sveta, vstopnice izginjajo s hitrostjo vročih žemljic, prodajalci hrane, zlasti znamenitih jagod, pijače in spominkov vedno preštevajo dobiček ...

Pa so cene vse prej kot prijazne, a tako je pač danes na velikih športnih dogodkih. Zlasti na Otoku, kjer je za vstopnice na tekmah elitnih nogometnih klubov treba dodobra pogledati v žep ali na bančni račun in tudi zato so, ob seveda izjemnem marketingu ter vsotah za TV-pravice, v premier league najbolje plačani nogometaši in dejansko zbrani številni zvezdniki tako na igrišču kot na trenerskih klopeh.

V teniškem Wimbledonu pa letošnja razpredelnica cen razkriva, da je bil sedež za prihajajoči finalni predstavi – igralk na današnjo soboto ter igralcev na jutrišnjo nedeljo – med 287 in 410 evri. V prvih treh dneh si je bilo dogajanje na osrednjih dveh igriščih mogoče ogledati za precej nižjo ceno – med 95 in 135 €.

V dveh tednih svojega junijsko-julijskega dogajanja pa še posebej oživi in primerno množičnemu obisku sledi tudi zelo pisana ponudba spominkov, hrane in pijače. Med prvimi so najbolj priljubljene poletne kape modre barve z znamenitim logotipom dveh teniških loparjev po 65 evrov, brisače – bodisi v jagodno rdeči barvi bodisi v wimbledonski značilni zeleno-vijolični – so 10 € dražje, cene majic se gibljejo po krivulji od 100 evrov navzgor.

Na stojnicah so najbolj priljubljene jagode s smetano, v banjici po 3,3 evra. Potem ko se v desetletju cena porcije tega priljubljenega sadja ni spreminjala, je zdaj to druga podražitev zapored. Nikakor ne zaradi cene, temveč zaradi okusa pa se nad njimi zmrduje vodilna teniška igralka na svetu Arina Sabalenka. »Jagode imam zelo rada, toda brez kakšnih prelivov in dodatkov. Nisem si jih še privoščila s smetano, mogoče bom poskusila, pa bom videla, če mi bodo teknile,« je pred dnevi dejala Belorusinja.

Sladoled, na Otoku je tradicionalno zelo priljubljen klasičen mlečni, prodajajo letos po 5,5 evra, šalico kave znanih italijanskih proizvajalcev iz Torina po 4 €, angleška merica piva (0,57 litra) stane 10 evrov, kar je vendarle več od običajne cene v londonskih pubih, priljubljena wimbledonska pijača Pimm's, sadno-zeliščna žgana pijača, je po 16 evrov, obloženi kruhki z lososom med 7 in 10, glavna jed za kosilo pa okrog 20 evrov. Ob pogledu na cenik je najvišja številka ob steklenici šampanjca – 130 €.

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