Primoža Peterko večina pozna po skakalnih uspehih, s katerimi je v devetdesetih letih navduševal Slovenijo. Zdaj se podaja na novo pot: na lokalnih volitvah v Moravčah bo kandidiral na listi Milana Balažica. Balažic ga predstavlja kot človeka, ki bi se posvetil razvoju športa in rekreacije v občini, med drugim športnemu središču Belnek in območju Mošenika.

Peterka je bil v devetdesetih letih med največjimi imeni svetovnih smučarskih skokov. V sezonah 1996/97 in 1997/98 je osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, v sezoni 1996/97 pa je zmagal tudi na novoletni turneji štirih skakalnic. V svetovnem pokalu je dosegel 15 posamičnih zmag. Tekmovalno kariero je končal leta 2011, pozneje pa je deloval tudi kot trener. Zdaj se bo preizkusil še v lokalni politiki, kjer naj bi svoje izkušnje usmeril predvsem v razvoj športne infrastrukture in možnosti za rekreacijo.

Od poslanskih klopi do županske pisarne

Peterka ni prvi športnik, ki je po koncu tekmovalne kariere vstopil v politiko. Nekateri so se odločili za državno raven, drugi za delo v domačem okolju.

Eden najbolj prepoznavnih primerov je Miran Stanovnik, nekdanji tekmovalec na reliju Dakar, znan tudi pod vzdevkom Puščavski lisjak. Po športni karieri je vstopil v lokalno politiko in je še vedno župan občine Log - Dragomer. Na volitvah leta 2022 je bil edini kandidat za župana in je prejel 1079 glasov. Med športniki, ki so se preizkusili v državni politiki, je nekdanji košarkar Peter Vilfan. Po koncu igralske kariere je bil poslanec in pozneje tudi državni sekretar, pristojen za šport.

V politiko je vstopil tudi nekdanji boksarski svetovni prvak Dejan Zavec, ki je bil izvoljen za poslanca na listi Gibanja Svoboda. Nekdanji nogometaš Gregor Židan je bil poslanec v državnem zboru, nekdanja atletinja Alenka Bikar pa je prav tako sedela v poslanskih klopeh. Med športnimi imeni, ki so se udejstvovala v lokalni politiki, je nekdanji hokejist Miha Rebolj, ki je deloval v občinski politiki na Jesenicah. Tudi jadralec Vasilij Žbogar se je vključil v politično življenje Izole, kjer je bil občinski svetnik in podžupan.

Na letošnjih lokalnih volitvah tudi nova športna imena

Športniki se na politične liste uvrščajo tudi na letošnjih lokalnih volitvah. V Ljubljani sta se na listo Zorana Jankovića uvrstila nekdanja košarkarska reprezentanta Edo Murić in Jure Zdovc. V Mariboru pa se za župansko mesto poteguje nekdanja alpska smučarka Katja Koren, ki je danes državna sekretarka, pristojna za šport in turizem.