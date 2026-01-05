Eden največjih športnikov padel v pekel drog in alkohola, medalje prodal za 380 tisočakov

Eden najuspešnejših plavalcev vseh časov, Američan Ryan Lochte (41), je na dražbi prodal tri od svojih šestih olimpijskih zlatih medalj za skupno 385.520 dolarjev, poročajo ameriški mediji. Medalje je prodal preko Goldin Auctions, najvišjo ceno pa je dosegla njegova zlata medalja iz štafete 4×200 metrov prosto na olimpijskih igrah 2008 v Pekingu, ki jo je osvojil skupaj z Michaelom Phelpsom – zanjo je prejel 183.000 dolarjev. Zlata medalja iz štafete 4×200 metrov prosto na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 je dosegla 122.000 dolarjev, zlata medalja iz štafete 4×200 metrov prosto na olimpijskih igrah v Atenah 2004 pa 80.000 dolarjev.

»Za zlate medalje nikoli nisem plaval,« je Lochte dodal na družbenih omrežjih, ko je postal znan načrt za prodajo medalj na dražbi. »Vedno sem si želel biti eden najboljših plavalcev na svetu. Te medalje? Bile so le pika na i neverjetnega potovanja. Z več kot 90 mednarodnimi medaljami, vključno z olimpijskimi, svetovnimi prvenstvi in igrami Pan Am, sem imel srečo doseči več kot kateri koli plavalec,« je dodal Američan, ki se trenutno ločuje od žene Reid, ki je pred kratkim vložila zahtevo za ločitev po sedmih letih zakona.

Lochte je že leta 2022 prodal šest bronastih in srebrnih olimpijskih medalj za 166.000 dolarjev. Med svojo kariero je osvojil 12 olimpijskih medalj, kar ga uvršča na tretje mesto med najbolj nagrajenimi plavalci v zgodovini olimpijskih iger, za Michaelom Phelpsom (28) in Katie Ledecky (14). Lochte trenutno poskuša spremeniti svoj javni imidž po karieri, ki so jo zaznamovali svetovni rekordi, pa tudi veliki škandali. Piše memoare, v katerih podrobno opisuje svoje boje z odvisnostjo od drog in alkohola ter škandal »lažne roparske zgodbe« na olimpijskih igrah v Riu 2016. Spomnimo, slavni ameriški plavalec je trdil, da so on in trije njegovi prijatelji iz ameriške plavalne reprezentance v Riu postali žrtve oboroženega ropa, a je kasnejša preiskava pokazala, da je zgodba izmišljena, poroča Večernji list.

