»Odločitev vseh odločitev« je bila le nateg Dončićevega kolega

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je v ponedeljek za današnji dan ob 18. uri najavil posebno odločitev in športno javnost spodbudil k številnim špekulacijam o svoji prihodnosti. Vse skupaj pa je bila le marketinška potegavščina oziroma poteza njegove službe za odnose z javnostmi ob oznanitvi sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka.

»Odločitev vseh odločitev«

V posebnem naznanilu na družbenih omrežjih je, oblečen v skoraj identično srajco kot leta 2010, ko je iz Clevelanda odšel k Miamiju, v ponedeljek zvečer obljubljal »odločitev vseh odločitev«.

To je v košarkarski javnosti spodbudilo številna ugibanja o morebitni spremembi okolja ter bolj verjetno o koncu njegove športne poti, posledično pa je dvignilo cene vstopnic za tekme Los Angeles Lakers, pri katerih si garderobo deli s slovenskim asom Luko Dončićem.

James, ki bo konec decembra dopolnil 41 let, bo čez nekaj tednov začel že svojo 23. sezono v ligi NBA. Za Lakers igra od sezone 2018/19.