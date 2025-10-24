Odmevna afera trese ligo NBA, obtožen tudi neuradni pomočnik Lakersov

Neuradni pomočnik trenerja pri ekipi Los Angeles Lakers Damon Jones naj bi pred tekmo z Milwaukee Bucks februarja 2023 enemu od so-zarotnikov, ki jih ameriške oblasti obtožujejo nezakonitih športnih stav sporočil, da najboljši pri Lakersih LeBron James ne bo igral in naj stavi na Milwaukee, piše v obtožnici FBI. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić takrat še ni igral z Jamesom, saj so ga Dallas Mavericks v Los Angeles prodali šele v začetku letošnjega leta.

Nekdanjega igralca in pomočnika trenerja pri Cleveland Cavaliers Jonesa so v četrtek aretirali, tako kot trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa, branilca Miamija Terryja Rozierja in druge so-zarotnike v »največjem škandalu športnih stav v ZDA« - kot je to v četrtek na novinarski konferenci v New Yorku povedal direktor FBI Kash Patel.

Omenjena trojica, ki naj bi skupaj z drugimi izkoriščala interne informacije, ki niso bile znane širši javnosti, naj bi na podlagi tega služila veliko denarja zaradi tako imenovanih posebnih stav, kjer igralci na srečo v športu stavijo na primer na to, kako se bo odrezal posameznik na določeni tekmi.

Če nekdo ve, da bo igralec sredi tekme »poškodovan«, lahko stava na njegovo slabo statistiko navrže dobiček. V Jonesovem primeru je šlo za navadno neposredno stavo na zmago ali poraz, saj je vedel, da najboljši igralec Los Angelesa James ne bo igral.

Bili so izpuščeni na prostost

Billups, Rozier in drugi so bili že v četrtek izpuščeni na prostost po plačilu varščine oziroma predaji potnih listov. Rozier je za varščino dal svojo šest milijonov dolarjev vredno hišo na Floridi, je poročala revija Sports Illustrated.

Liga NBA je nemudoma suspendirala tako Rozierja, kot prvaka lige leta 2004 z ekipo Detroit Pistons Billupsa, ter zagotovila sodelovanje v preiskavi, ki se nadaljuje, vendar tudi, da bo branila svoje ljudi dokler jim ne bo dokazana krivda.

»Integriteta igre je za igralce NBA najpomembnejša, vendar je enako pomembna tudi domneva nedolžnosti in obe sta ogroženi, ko se priljubljenost igralca zlorabi za pridobivanje pozornosti. Zagotovili bomo, da bodo naši člani zaščiteni in bodo imeli pravico do poštenega sodnega postopka v tem procesu.«

Billups je obtožen tudi sodelovanja pri prirejanju nezakonitih iger pokra ob sodelovanju petih newyorških mafijskih družin, kar je Patel skupaj s predstavniki drugih policijskih agencij in podrejenimi posebej izpostavil.