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Odmevno: Fifa namerava narediti veliko prodajo, pri Uefi besni

Časnik Financial Times je zapisal, da ima vodilno vlogo pri morebitnem novem poslu Fife tehnološki investitor Joshua Kushner.
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier Reuters
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier Reuters
STA, M. J.
 28. 7. 2026 | 19:26
3:12
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Mednarodna nogometna zveza (Fifa) namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in iz tega naslova iztržiti več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi bila tako organizirana pod okriljem novega podjetja, večinska lastnica pa bi ostala Fifa, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah Fife bodo zasebni vlagatelji lahko kupili približno 20-odstotni delež novoustanovljene hčerinske družbe FFE, ki je ovrednoteno na 20 milijard ameriških dolarjev oziroma 17,56 milijarde evrov. V družbi FFE bodo združene komercialne pravice vseh tekmovanj pod okriljem Fife, med njimi so tudi svetovna prvenstva v moški in ženski konkurenci ter klubsko svetovno prvenstvo.

Po poročanju časnika The Times bi takšen posel lahko povečal pritisk za nadaljnjo širitev števila udeležencev svetovnega prvenstva ali celo za pogostejšo organizacijo prvenstva. Fifa bi ostala večinska lastnica podjetja in ohranila nadzor nad tekmovalnim koledarjem in nogometnimi pravili. Vseh 211 članic Fife naj bi pri tovrstni prodaji prejelo tudi manjše deleže v novoustanovljenem podjetju FFE, ki bi jih lahko obdržale ali pa tudi prodale. Fifa namerava v naslednjih štirih letih s pomočjo teh dodatnih prihodkov vložiti 10 milijard dolarjev oziroma 8,8 milijarde evrov v razvoj nogometa po vsem svetu.

V ozadju posla osebe iz kroga predsednika ZDA Donalda Trumpa

Po poročanju britanskega časnika The Times naj bi bili v pripravo načrtov vključeni tudi posamezniki iz kroga predsednika ZDA Donalda Trumpa. Isti vir je tudi navedel, da se je investicijski načrt pripravljal že več mesecev in ga morajo potrditi tudi članice Fife.

Časnik Financial Times je v zvezi s tem zapisal, da ima vodilno vlogo pri morebitnem novem poslu Fife tehnološki investitor Joshua Kushner, sicer brat Jareda Kushnerja, ki je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko. Kushner naj bi konzorcij vlagateljev vodil prek svojega sklada Thrive Eternal.

Uefa ostro proti nameri Fife

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, se je že pred časom ostro odzvala na prve medijske objave glede prodaje komercialnih pravic, kmalu zatem pa je Fifa tudi uradno potrdila svojo namero. »V zvezi s tem je prestopljena meja, ki je vse odgovorne nogometne institucije nikoli ne bi smele prestopiti. Uefa je celotno zadevo v zvezi s tem vzela izjemno resno, enako bi morale ravnati tudi vse nacionalne zveze in drugi nogometni deležniki - lige, klubi, igralci, navijači, vlade in vsi, ki jim je mar za prihodnost nogometa,« je zapisala Uefa.

»Duša in upravljanje nogometa nista dobrina, s katero bi se lahko trgovalo, sploh ob popolnem pomanjkanju preglednosti glede tega, kdo bo imel od tega finančne koristi. Nihče od nas ni lastnik nogometa, Fifa ga nima pravice prodajati,« je še ostro zapisala Uefa.

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