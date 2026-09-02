Olimpija nekdanjemu vratarju grozila z odvzemom stanovanja

Nekdanji vratar Bora, Olimpije in Celovca Ljubiša Dalanović se še danes rad spominja bogate nogometne poti. V Jugoslaviji je veljal za enega najzanesljivejših čuvajev mreže, ponudbe so mu pošiljali Partizan, Crvena zvezda, Hajduk in zagrebški Dinamo, toda najdlje je ostal v Ljubljani. Za Olimpijo je branil 11 let in po lastnih besedah zbral 550 nastopov.

Živi na Vrhniki ter uživa v nabiranju gob in borovnic.

Rojen je bil 6. februarja 1953 v Radujevcu, nogomet pa je začel kot desno krilo. Pot med vratnici mu je odprla nenavadna zgodba. »Igrali sta prva in druga ekipa Bora, toda vratar je preplaval Donavo, prišel na obalo sosednje države, nato pa so ga aretirali Romuni. Trener je mene izbral za vratarja in premagali smo drugo ekipo,« se je v pogovoru za Sportski žurnal spomnil Dalanović.

Zvezda pritisnila na sodnike

Trener Pilčević ga je povabil v Bor, podpisal je petletno pogodbo, kmalu zatem pa so ga poslali v Split, da bi se učil od legendarnega Vladimirja Beare. »Ljudje iz Hajduka so hitro želeli, da podpišem zanje, toda vodilni v Boru o tem niso hoteli niti slišati. Klub je imel odličnega vratarja Hajdukovića, toda po letu dni sem vzel enico in je nisem več izpustil,« je povedal.

Ljubiša Dalanović v sezoni 1982/83 v majici Olimpije FOTO: Revija Arena

Za Bor je branil pet let, nato pa prestopil v Olimpijo. »Klub je takrat imel veliko dobrih igralcev. Toda vsem je bil Bor daleč. Ekipe so z letalom prišle do Beograda, potem pa z avtobusom do Bora,« pravi. Posebej se spominja tekme proti Crveni zvezdi, ki je bila po njegovih besedah dogovorjena za remi, a jev končnici zadel za Bor. »Sumimo, da je Zvezda nato pritisnila na sodnike. Pozneje smo vse izgubili in izpadli iz prve jugoslovanske lige. Nikoli si nismo več opomogli.« V Ljubljani je preživel najdaljše in najlepše obdobje kariere. Najpogosteje se spomni tekme s Partizanom, ko je imel zaradi Hajduka obljubljeno dvojno premijo. »Sodnik je tekmo podaljšal za deset minut, Partizan je dosegel gol in po dolgih 11 letih postal prvak Jugoslavije,« pravi Dalanović. Po tej tekmi mu jepodaril dres. »Odlično sem branil, ustavil številne strele, zato se je odločil za to.«

Ponudb mu ni manjkalo. »Leta 1975 sem podpisal predpogodbo s Partizanom, toda ljudje iz Olimpije so prišli v Bor, me prepričali in mi dali več denarja. Dve leti pozneje me je želela Crvena zvezda. Olimpija je zahtevala 100.000 mark odškodnine, rdeče-beli so sprejeli, nato je Olimpija dvignila zahtevo na 200.000. Tudi to je Zvezda sprejela. Ko je Olimpija zahtevala 300.000 in je Zvezda tudi to sprejela, so mi ljudje iz Olimpije zagrozili, da mi bodo vzeli stanovanje. Zato nisem šel na Marakano k trenerju Gojku Zecu. Ampak v Olimpiji in Ljubljani mi je bilo lepo.«

Živi nedaleč od Vrhnike

Danes Dalanović z družino živi nedaleč od Vrhnike. Dolgo je ostal povezan z nogometom, bil trener vratarjev pri Olimpiji in na Vrhniki, zdaj pa uživa v pokoju. »Grem v gozd in naberem gobe. Hodim po borovnice, poskušam uživati v življenju.« Vsako leto se vrne tudi v Bor, kjer je po njegovih besedah ostal del njegovega srca. Ima srbsko državljanstvo in hišo v Radujevcu. Prepričan je, da bi bila danes skupna jugoslovanska liga ena najmočnejših v Evropi, sam pa zagovarja regionalno tekmovanje po zgledu košarke, vaterpola in odbojke.