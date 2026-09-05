Olimpijo straši vaški velikan: zeleno-beli danes gostijo tekmovalne Grosupeljčane

Maribor je v zaletu in ne popušča ter tekmece postavlja v neprijeten položaj, saj se zavedajo, da vsak spodrsljaj povečuje zaostanek za vijoličnimi. Ti so po sedmih tekmah še brez poraza. Tudi v 8. krogu 1. SNL jim kaže dobro, v nedeljskem dvoboju v Ljudskem vrtu jih bo izzvala neprepričljiva Mura. Osrednja in nenavadna sobotna tekma bo večerna v Stožicah, Olimpija tresočih nog gosti Brinje. Po sinočnji uvodni tekmi kroga v Lendavi bo danes prva v Kidričevem, nedeljska zadnja v Celju pa z gostovanjem Koprčanov ponuja derbi kroga.

Kidričevo: Aluminij – Bravo (sodnik Bojan Mertik): Kidričani za kaj več kot tu in tam kakšno tekmo »za nagajanje« favoritom le niso sposobni. To je razkrila zaostala tekma proti Celjanom, kar pa pomeni, da bi lahko Šiškarji občutili nagajivost gostiteljev, ki so imeli pester prestopni rok. Bistveno preveč pestrega za umirjen in po »pravilih službe« urejen razvoj. Žal so tudi Kidričani, kot večina klubov, ujetniki težkih razmer, ki vladajo v slovenskem nogometu. Premalo denarja!

Prva SN Liga 8krog FOTO: Gm

Ljubljana: Olimpija – Brinje Grosuplje (Denis Šabanagić): Vsi se že ponavljajo kot stara lajna, Olimpija je uboga, negledljiva, brez mojstra, ima le spečega v Dimitarju Mitrovskem, toda tudi Brinje ni več takšno, ki je pritegnilo simpatije in pozornost nogometne javnosti. S kopičenjem igralcev z vseh koncev, veteranov, izkušenih in malo manj izkušenih iskalcev službe, ki naj bi pomagali mlajšim, so Grosupeljčani prestopili v klub tekmovalcev. Prav zanimivo bo videti, kako se bo tvegana igra, sicer legitimna, ko gre za tekmovalnost, izšla. Tragedija zeleno-belih pa je, da v tej tekmi niso absolutni favoriti ali lovci na gol razliko.

Maribor 7 4 3 0 13:5 15 Koper 7 3 3 1 7:5 12 Celje 6 3 2 1 10:8 11 Bravo 7 3 2 2 8:8 11 Aluminij 7 2 2 3 8:8 8 Brinje 7 2 2 3 11:12 8 Olimpija 7 2 2 3 3:5 8 Nafta 7 2 1 4 12:12 7 Mura 7 2 1 4 8:14 7 Radomlje 6 1 2 3 7:10 5

Maribor: Maribor – Mura (Aleksandar Matković): Zakaj so vijolični na vrhu? Enostavno, vodijo jih nogometno vrhunsko usposobljeni ljudje. Brez izumljanja »tople vode« sta Zlatko Zahović in Darko Milanič oživila stroj, ki se zdaj sooča z drugačno vrsto pritiska: Kdaj bo prvič zastal? Težko je verjeti, da bi ga Sobočani lahko ustavili, ali skoraj nemogoče. Morda, če bi se jih usmili njihov otrok Tio Cipot. Nekoč veliki talent se po pol leta le prebuja, zdaj mu gre vse od nog. Celje: Celje – Koper (Alen Bubek): Če je celjski trener Vitor Campelos uvidel, da prevelika rotacija igralcev, in napačnih, odnaša ligo prvakov za naslednjo sezono, potem so Celjani na dobri poti, da le uveljavijo vlogo prvih favoritov. Selektorji so z zamudo, ki jih je najbrž tudi stala ligo prvakov, dopolnili igralski kader s preverjenimi in za slovensko ligo kakovostnimi igralci, zdaj morajo Celjani še na igrišču pokazati avtoriteto in moč. Motivirani Koprčani zagotovo ne bodo »slekli hlač«, čeprav so jih enkrat na Štajerskem že – v Ljudskem vrtu. Morda so se kaj naučili iz poraza, toda kljub temu, da so jo Celjanom že zagodli, pa tekme, ki jim prinaša nekaj več, še niso dobili. Za kaj več bodo morali tudi zmagovati proti velikim.