Olimpijska prvakinja v hudem stanju! Zaradi nepazljivosti povzročila požar v lastnem stanovanju

Ruska športnica Marija Šuročkina, ena najuspešnejših tekmovalk v sinhronem plavanju v zgodovini svoje države, je bila po hudi nesreči v stanovanju v Moskvi sprejeta v bolnišnico. Po informacijah ruskega kanala Mash na Telegramu se je njeno zdravstveno stanje po sprejemu v bolnišnico poslabšalo. Sprva so ga ocenili kot zmerno resno, pozneje pa kot resno.

Do nesreče naj bi prišlo med dolivanjem goriva v kamin na bioetanol. Po dostopnih poročilih Šuročkina pred dolivanjem vnetljive tekočine ni ugasnila kamina, zaradi česar so se vneli njena oblačila, okoliško pohištvo in drugi predmeti v stanovanju v 17. nadstropju stanovanjske stavbe.

Enaintridesetletnici je uspelo sami zapustiti stanovanje, vendar so jo sosedje na stopnišču našli v hudem šoku. Kmalu so jo prepeljali na moskovski Inštitut za urgentno medicino Sklifosovski, kjer se zdravniki trudijo za njeno okrevanje. Po navedbah ruskih medijev je utrpela opekline na 32 odstotkih telesne površine, med drugim na glavi, vratu, prsnem košu, trebuhu, rokah in dlaneh.

Šuročkina je v svoji karieri osvojila kar 11 naslovov svetovne prvakinje, največje uspehe pa je dosegla na olimpijskih igrah. Zlati olimpijski medalji je osvojila v Riu de Janeiru leta 2016 in na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, ki so bile zaradi pandemije izvedene leta 2021. Ruski predsednik Vladimir Putin ji je za športne dosežke leta 2016 podelil red prijateljstva, leta 2021 pa red časti.

Po koncu tekmovalne kariere se je posvetila zabavni industriji in nastopanju v vodnih gledaliških predstavah. Znana je tudi po svoji polsestri Njuši, eni najbolj priljubljenih ruskih pop pevk. Leta 2025 sta skupaj sodelovali v televizijskem resničnostnem šovu Treasures of the Emperor, v katerem sta na koncu tudi zmagali.

Ruska zveza za vodne športe je potrdila, da je bila Šuročkina sprejeta v bolnišnico, in sporočila, da je že vzpostavila stik z bolnišnico in njeno družino. »Mariji želimo veliko moči in hitro okrevanje. Zveza bo še naprej spremljala razmere in ji zagotavljala vso potrebno pomoč,« so sporočili iz zveze.