Opa! Poglejte, kako je Tadej Pogačar presenetil Slovence v tujini (FOTO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je danes na španskem otoku Gran Canaria presenetil slovenske turiste v avtobusu, ki so se po naključju znašli tik pred njim in njegovo ekipo. Sledil jim je kar nekaj ovinkov proti kraju Maspalomas, Slovenci so mu mahali, Pogačar pa se ni pustil zmesti.

»Ravno smo se vračali iz parka Palmitos, zavili na gorsko cesto proti hotelu, pa se je za nami pripodila skupina kolesarja,« je za STA povedal eden iz omenjene skupine turistov.

»Vedeli smo, da se Pogačar ravno zdaj mudi na Gran Canarii v okviru neke promocijske prireditve, ampak na tako presenečenje pa res nismo bili pripravljeni,« je dejal smeje. »Žena je prepoznala ekipo UAE, potem pa je na avtobusu završalo. Uspelo mi je narediti nekaj posnetkov, drugi pa so mu veselo mahali in ga pozdravljali. Nekaj ovinkov so vozili za nami, potem pa so šli svojo pot,« je dogodek še opisal bralec.

Mudi se na dogodku Gran Canaria 365

Pogačar se sicer do konca novembra mudi na dogodku Gran Canaria 365, ki je namenjen promociji tega kanarskega otoka v Atlantskem oceanu kot kolesarske destinacije. Ob njem je še nekaj drugih znanih imen iz svetovnega »pelotona«. Kanarski otoki so tudi tradicionalno prizorišče Pogačarjeve ekipe za priprave na novo sezono.