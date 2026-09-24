Luka Dončić presenetil pred novo sezono: vsi opazili veliko spremembo (FOTO)

Luka Dončić je letošnje poletje izkoristil za temeljitejšo pripravo telesa. Ker po sezoni ni imel reprezentančnih obveznosti, je imel več časa za individualno delo, pri katerem je veliko pozornosti namenjal telesni pripravljenosti in postopnemu vračanju v polne obremenitve. Rezultati so vidni tudi na njegovem videzu. Po poročanju Dela naj bi imel Dončić okoli 105 kilogramov, kar je približno šest kilogramov manj kot ob začetku prejšnje sezone, medtem ko NBA na svoji uradni strani trenutno pri Dončiću navaja 104 kilograme.

Dončić je po koncu prejšnje sezone precej časa namenil individualnim treningom. V zaključni fazi priprav v Ljubljani je kombiniral delo v fitnesu in treninge v košarkarski dvorani, pri čemer sprva še ni opravljal klasičnih košarkarskih treningov z največjimi obremenitvami in veliko telesnega stika.

Njegovo poletje je bilo drugačno tudi zato, ker je imel po dolgem času daljši premor od tekmovalne košarke. Več časa je tako lahko namenil telesni pripravi in postopnemu dvigovanju intenzivnosti treningov. Prav sprememba njegove telesne podobe je pritegnila precej pozornosti tudi v ZDA. Ameriški mediji in analitiki so opazili, da je Dončić pred novo sezono videti bolj pripravljen, slovenski mediji pa poročajo o večmesečnem delu, ki ga je opravil pred vrnitvijo v Los Angeles.

Del poletja je Dončić preživel v Sloveniji, kjer je avgusta gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje je bilo namenjeno predvsem povezovanju ekipe pred novo sezono, vključeni pa so bili tudi treningi, golf, ogled Ljubljane in druge skupne aktivnosti. Lakersi so v Stožicah opravili tudi skupni trening, Dončić pa je pozneje na družbenih omrežjih objavil fotografije iz dvorane.

Lakersi v Ljubljani FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Nova sezona, nova odgovornost

Pred Dončićem je zdaj nova sezona v Los Angelesu, v kateri bo njegova vloga še pomembnejša. Lakersi bodo sezono začeli z več spremembami v igralski zasedbi, Dončić pa naj bi bil eden od osrednjih nosilcev ekipe. Priprave se bodo konec septembra preselile v uradni del. Lakersi bodo imeli med drugim medijski dan 28. septembra, trening kamp se začne dan pozneje, prva pripravljalna tekma pa jih čaka 5. oktobra proti Sacramento Kings. Redni del sezone 2026/27 se bo začel 21. oktobra.

Dončićevo poletje je bilo zato usmerjeno predvsem v eno stvar – v novo sezono priti telesno čim bolje pripravljen. Njegova spremenjena podoba je prvi vidni znak večmesečnega dela, pravi odgovor o učinku priprav pa bo dal šele parket.