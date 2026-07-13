Osem poškodovanih v nesreči na Touru

V nedeljo zvečer, tik pred ciljem devete etape dirke po Franciji, se je zgodila nesreča, v katero je bilo vpleteno vozilo za spremljanje dirke. Ko je karavana prispela v Ussel, je vozilo novinarjev francoskega športnega časopisa L'Equipe trčilo v ograjo ob progi, v nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi.

Kot so zapisali pri L'Equipu, je njihovo spremljevalno vozilo trčilo v ograjo ob progi manj kot 500 metrov pred ciljno črto. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, ki so stali za ograjo - dva med njimi so odpeljali v bolnišnico. Tožilstvo je sprožilo preiskavo o okoliščinah nesreče.

Lokalna medijska hiša Ici Limousin, katere vodja je bil neposredna priča trčenja, je poročala, da je voznika novinarskega vozila očitno nenadoma obšla slabost.

Temperature v regiji so v nedeljo dosegle do 40 stopinj Celzija, zaradi česar so se organizatorji odločili skrajšati etapo dirke - kar se je v dolgi zgodovini te preizkušnje zgodilo prvič. Etapo je dobil Nizozemec Mathieu van der Poel, slovenski as Tadej Pogačar pa je zadržal rumeno majico vodilnega.