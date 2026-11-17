Kralj Anže! Tudi številni med tistimi, ki se na Slovenskem nikakor ne štejejo med spremljevalce hokejskega utripa, z ušesi zastrižejo ob omembi imena Anže Kopitar. Danes 39-letnik je pred dvema desetletjema kot prvi Slovenec pridrsal pod žaromete slovite NHL, pomladi letos je sklenil športno pot. Z družino se je vrnil v domovino in tu se zdaj začenja njegovo novo poglavje. Na njegovo izjemno športno pot smo se spomnili, obenem pa spoznavali podrobnosti odraščanja in anekdot iz družinskega življenja, v filmu Kralj Anže, čigar predpremiero smo pospremili na Bledu.

Dvajset let živeti v Los Angelesu in prihajati v domovino le za mesec, dva ali tri v poletju je seveda drugače kot zdaj.

Pod lep, 55 minut dolg filmski izdelek sta se v produkciji RTV Slovenija podpisala novinarka Maja Hrvatin in snemalec Gregor Kos. Zanimiva zgodba je nastajala ob njunih treh bivanjih v Anžetovem Los Angelesu, dodatnemu sladkorčku k pričakovanim pogovorom s soigralci je botroval kanadski obisk Darryla Sutterja, zdaj upokojenega hokejskega trenerja, sicer režiserja obeh šampionskih lovorik moštva Los Angeles Kings. Obakrat je bil med najvidnejšimi akterji na ledu slovenski as, zadnjih deset let tudi kapetan tega moštva.

Družinski člani na blejski predpremieri niso skrivali ponosa ob vsem videnem. Posebej se je avtorjema večkrat zahvalil osrednji junak filma. »Maja in Grega sta res opravila odlično delo. Zajela sta vsa obdobja moje življenjske poti, za nekatere posnetke niti nisem vedel, da obstajajo, zato bom prosil, če lahko dobim katerega od posnetkov,« so bile prve besede našega športnega asa po koncu predvajanja filma.

Otroka uživata v novem okolju

Za Anžeta in njegovo družino se začenja novo poglavje. Tako kot je hčerka Neža dejala v filmu: »Lepo ga je gledati na ledu, a prav veselim se, ker bo moj ati še več z menoj.« Kopitarjevi so veseli, da vsaj za zdaj selitev ni prinesla kakšnih zapletov. »Dvajset let živeti v Los Angelesu in prihajati v domovino le za mesec, dva ali tri v poletju je seveda drugače kot zdaj. Neža in Jakob ne govorita prav pravilno slovensko, a to je bilo tudi pričakovati. Sem pa zelo ponosen na njiju, da sta se že lepo vpeljala v tukajšnji način življenja, hočeta govoriti slovensko, učita se, pridna sta, dejansko smo vsi veseli. Jakob uživa z vrstniki v hokejski slačilnici ali pa na igrišču za golf, Neža ima že krog prijateljic v drsalnem klubu, obema je lepo,« nam je dejal naš hokejski junak, ki ostaja ob ledenih ploskvah kot oče, saj omenjena otroka nadaljujeta po družinski športni poti.

Na predpremieri so bili tudi nekateri nekdanji Kopitarjevi reprezentančni soigralci, tudi nekdanji kapetan risov Tomaž Razingar, s katerim nekdanji kapetan zasedbe Los Angeles Kings ohranja pristno prijateljstvo. Z njim tudi vsako poletje pripravi na Bledu hokejsko akademijo. »Za dober dokumentarni film potrebuješ dober material. In Anže nam je ta material nudil dolgih 20 let,« je zatrdil Razingar, ki kot rekreativec še vedno dvakrat tedensko vztraja na blejski ledeni ploskvi. »Za Anžeta že pripravljamo dres, tako da ga kmalu pričakujemo v naši družbi,« se je ob koncu nasmehnil že eno desetletje upokojeni hokejist ...