KOLESARSTVO

Padec Luke ni bil nedolžen, ima tri zlomljena rebra

Gre za veliko smolo slovenskega kolesarja, ki je leta 2014 postal prvi Slovenec, ki je dobil etapo na dirki po Italiji.
Luka Mezgec. FOTO: Fadel Senna Afp
Luka Mezgec. FOTO: Fadel Senna Afp
STA, M. U.
 9. 4. 2026 | 12:25
 9. 4. 2026 | 12:25
Slovenski kolesar Luka Mezgec se je poškodoval v padcu na enodnevni dirki Scheldeprijs. Član avstralske ekipe Jayco AlUla je padel v zadnjih kilometrih dirke in odstopil.

Padec ni bil nedolžen

Kot so sporočili iz ekipe, so 37-letnega Kranjčana hospitalizirali. V bolnišnici pa so ugotovili poškodbo prsnega koša, saj si je zlomil tri rebra.

Gre za veliko smolo slovenskega kolesarja, ki je leta 2014 postal prvi Slovenec, ki je dobil etapo na dirki po Italiji.

Mezgec je sicer v pogovoru za Sportal januarja letos potrdil, da je letošnja sezona zanj zadnja v karieri tekmovalnega poklicnega kolesarja. Športno tekmovalno pot je želel končati v velikem slogu oktobra na domačem evropskem prvenstvu, da bi Tadeju Pogačarju pomagal do zmage.

