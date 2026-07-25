Paparaci ujeli poljub med nogometašema, splet pregorel: »Naj si najdeta sobo« (FOTO)

Ferran Torres in Marcos Llorente sta med skupnim oddihom na Ibizi pritegnila ogromno pozornosti, potem ko so fotografije in posnetki s plaže preplavili splet. Španska reprezentanta, ki sta nedavno slavila zmago na svetovnem prvenstvu, sta uživala ob morju, največ zanimanja pa je požela fotografija, na kateri Torres s strani poljubi sedečega Llorenteja.

Na družbenih omrežjih so se takoj razvnele razprave. Medtem ko se del navijačev šali, da sta nogometaša v zvezi, drugi opozarjajo, da iz kratkega posnetka ali nekaj fotografij ne gre prehitro vleči zaključkov, še posebej ker ima Llorente ženo in otroka. Medtem ko nekateri v provokativnem tonu ugotavljajo, da »vsi razmišljamo o isti stvari« in da igralca »malo preveč uživata«, ali celo v šali dodajajo, naj si »najdeta sobo«, drugi odločno zavračajo kakršnokoli romantiko. Zagovorniki slednjega poudarjajo, da gre zgolj za razlike v izkazovanju naklonjenosti, pri čemer opozarjajo: »Niso geji, ampak le Evropejci,« ter dodajajo, da gre za povsem običajno vedenje, ki ga zgrešeno presojajo predvsem Američani. Za precejšen del spletnih uporabnikov pa je celotna drama povsem odveč, kar je eden izmed njih strnil v odrezavem pozivu, naj se ljudi preprosto pusti na miru: »Komu je sploh mar, to je njuno življenje, pustite jima živeti!« Nogometaša se na govorice za zdaj nista odzvala, uradne potrditve o kakršnikoli zvezi ni, vse skupaj je za zdaj zgolj ugibanje spletnih uporabnikov.

Sicer pa oba igralca prihaja iz velikih španskih klubov; Torres nosi dres Barcelone, Llorente pa igra za Atlético Madrid. Torres je v finalu svetovnega prvenstva dosegel odločilni zadetek, ki je Španiji prinesel drugi naslov svetovnih prvakov, medtem ko je Llorente na prvenstvu vstopal predvsem kot menjava za Pedra Porra.