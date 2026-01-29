Peter Prevc prevzel vodenje Planica 2026

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je na dopisni seji za predsednika Organizacijskega komiteja Planica 2026 soglasno imenoval Petra Prevca, nekdanjega skupnega zmagovalca svetovnega pokala, so sporočili z SZS. Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici bo od 26. do 29. marca na letalnici bratov Gorišek, prvič tudi z žensko tekmo.

Prevc, nekdanji vrhunski športnik in svetovni prvak je s Planico povezan že vse življenje, kot tekmovalec in tudi kot tudi ambasador vrednot slovenskega športa.

»Planica mi pomeni ogromno. Kot športniku mi je dala največje trenutke kariere, danes pa jo doživljam tudi z drugačne perspektive. V čast in odgovornost mi je, da lahko prevzamem vlogo predsednika OK. Skupaj z izkušeno ekipo želimo nadaljevati zgodbo, ki temelji na vrhunski organizaciji, spoštovanju tradicije in ustvarjanju nepozabnega doživetja za športnike, navijače in partnerje,« je povedal Prevc.

Njegovo imenovanje prihaja v okviru širše vizije delovanja SZS, ki jo kot predsednik uresničuje Luka Steiner. Ta temelji na aktivnem vključevanju nekdanjih vrhunskih športnikov v organizacijske in vodstvene strukture slovenskega smučanja, so navedli v zvezi.

»Planica je več kot prizorišče tekmovanj, je del slovenske identitete. Veseli me, da vodenje OK prevzema Peter Prevc, ki Planico razume, jo čuti in uživa veliko zaupanje športne javnosti. Prepričan sem, da bo s svojo energijo, kredibilnostjo in znanjem pomembno prispeval k uspešni izvedbi Planice 2026 in nadaljnjemu razvoju tega edinstvenega projekta,« pa je dejal Steiner.