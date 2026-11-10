Peter Vilfan moral v UKC Ljubljana, čaka ga operacija: »Verjamem in zaupam!«

Nekdanji vrhunski košarkar in priljubljeni športni komentator Peter Vilfan je javnost na družbenem omrežju Facebook obvestil, da so ga sprejeli v ljubljanski klinični center, kjer ga čaka operativni poseg. Kljub hospitalizaciji ostaja optimističen in prepričan, da bo vse potekalo po načrtih.

»Danes sprejet, jutri zjutraj bo opravljen poseg in v sredo grem domov! Hitro, kvalitetno in uspešno! Kot mora biti in tudi bo! Verjamem in zaupam!« je tako poročil Peter Vilfan.

Iz njegove objave je razvidno, da naj bi poseg opravili danes, že dan pozneje pa naj bi zapustil bolnišnico. Za kakšen poseg gre oziroma zakaj ga potrebuje, 69-letni Vilfan ni razkril.

Eden največjih slovenskih košarkarjev

Peter Vilfan velja za enega najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov. Leta 1978 je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, po osamosvojitvi Slovenije pa je postal prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance. Po koncu športne kariere se je uveljavil kot televizijski komentator košarkarskih tekem. Številnim Slovencem se je v spomin vtisnil tudi s komentiranjem zgodovinskega evropskega prvenstva leta 2017, ko je Slovenija osvojila naslov evropskega prvaka. Nekaj let je deloval tudi v politiki kot poslanec državnega zbora.