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V AVSTRALIJI

Po grozljivem padcu umrla komaj 22-letna športnica (FOTO)

Izzy Neale je bila perspektivna jahačica, ki je oboževala konje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images
B. K. P.
 10. 11. 2026 | 16:00
1:57
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Avstralija in konjeniški šport žaluje za mlado jahačico Izzy Neale, ki je umrla po hudem padcu s konja med dirko na dirkališču Warren v Avstraliji. Po padcu, ki se je zgodil v nedeljo, so nesrečno mladenko, pred katero je bilo še vse življenje, s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Dubbu, a zdravniki ji tam kljub vsem naporom niso mogli pomagati. Njena družina je v torek tako skrušeno sporočila, da je 22-letna perspektivna športnica zaradi hudih poškodb umrla.

Njena družina in avstralsko konjeniško združenje Racing NSW so se odločili tragično novico svetu sporočiti v skupni izjavi: »Z globoko žalostjo in strtim srcem sporočamo smrt naše ljubljene Izzy. Odšla je obkrožena z najožjo družino in prijatelji.« Spomnili so tudi na njeno neverjetno povezanost s športom: »Izzy je jezdila, še preden je shodila. Njena ljubezen do konj je bila vseživljenjska strast, strast, ki se je pred kratkim razvila v ljubezen do dirk.«

Delili so tudi plemenito odločitev mlade športnice: »Z darovanjem organov bo Izzy dala drugim priložnost za življenje in prinesla vsaj nekaj tolažbe naši družini sredi te ogromne in nepredstavljive izgube.«

Izzyjina družina je vsemu temu še dodala: »Globoko smo hvaležni za ljubezen, prijaznost in podporo, ki smo jo Izzy in naša družina prejeli od prijateljev, dirkaške skupnosti in vseh, ki so bili ob nas v tem težkem času.« Zahvalili so se javnosti in odgovornim pri avstralskem konjeniškem športu za podporo, pa tudi zdravstvenemu osebju, ki je po nesreči skrbelo za dekle. »Ko se soočamo z izgubo, prosimo, da spoštujete zasebnost naše družine. Izzy je bila neizmerno ljubljena in bo za vedno v naših srcih,« so še dodali.

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