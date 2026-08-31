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PO HUDEM PADCU

Po hudi poškodbi dobra novica: Pogačarjeva operacija ključnice uspela

V ekipi UAE Emirates so se sprva bali, da bo Tadej Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov.
V ekipi UAE Emirates so se sprva bali, da bo Tadej Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežji X In Instagram
V ekipi UAE Emirates so se sprva bali, da bo Tadej Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežji X In Instagram
STA, M. U.
 31. 8. 2026 | 21:23
 31. 8. 2026 | 22:17
1:49
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri ekipe UAE Emirates Adriana Rotunna danes popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice.

V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. Toda Rotunno je potrdil, da so mu že danes prižgali zeleno luč za operacijo, ki je potekala brez težav. »Vse je šlo gladko, Tadej pa bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju po operaciji,« je dodal Rotunno. »Ko bo pripravljen, bo odšel domov, kjer bo začel okrevanje pod nadzorom naše zdravniške ekipe. Mi pa bomo skrbno spremljali njegov napredek v času rehabilitacije,« je dodal. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji. Sedemindvajsetletnik, dotlej zanesljivo vodilni na dirki, je padel pri hitrosti 66 km/h.

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Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji. Pojavljajo se ugibanja, ali se bo lahko pravočasno vrnil in nastopil na katerem koli od teh tekmovanj, še preden se sezona konča.

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